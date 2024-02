Maddaloni lascia la Casa del GF! Svelati i motivi

Spettacolo

Andrea Sanna | 29 Febbraio 2024

Grande Fratello

Conclusa la puntata del Grande Fratello, Marco Maddaloni ha lasciato la Casa per questioni personali, così come si apprende dal comunicato. Un inquilino ha svelato in chiacchiera con Beatrice Luzzi i presunti motivi.

I presunti motivi sull’uscita di Marco Maddaloni

Nottata movimentata nella Casa del Grande Fratello. E stavolta non solo per le solite discussioni tra concorrenti. Poco dopo la diretta in prime time, Marco Maddaloni è uscito momentaneamente dal programma. A comunicarlo è la trasmissione con una nota ufficiale.

Ora tutti si chiedono perché Marco Maddaloni ha lasciato la Casa del Grande Fratello? Cosa è successo. Ebbene se i più pensano che quanto scritto nel comunicato ufficiale derivi dalla mancanza della sua famiglia, come per sua stessa ammissione durante le nomination, ci sarebbe anche un’altra versione della storia. Spiegazione che però non è stata ufficialmente confermata dalla trasmissione del reality show di Canale 5.

A seguito dell’uscita momentanea di Marco Maddaloni, tutti gli uomini della Casa sono stati chiamati in confessionale. Poco dopo prima che chiudesse la diretta su Mediaset Extra (che termina alle 03:00 solo quando va in onda la puntata in prime time), Paolo Masella in chiacchiera con Beatrice Luzzi ha rivelato a bassa voce: “Voleva avere la possibilità di leggere il contratto, nulla di più. Voleva sapere informazioni sul contratto“. Ovviamente grazie ai microfoni si è comunque riusciti a capire cosa stesse riferendo alla coinquilina.

Questo il video in cui Paolo Masella spiega cosa sarebbe successo con Marco Maddaloni e il perché della sua uscita.

Sembra che Marco Maddaloni sia uscito (momentaneamente [?]) per questioni di contratto. Non facciamo allarmismi inutili e aspettiamo notizie ufficiali. #GrandeFratello pic.twitter.com/MtvW8VOnBv — IlSignorNessuno (@SirNessuno) February 29, 2024

Se così fosse dunque Marco dovrebbe tornare presto nella Casa del Grande Fratello. Ma attendiamo conferme ufficiali da parte del programma, che siamo certi non mancheranno. L’unica cosa che sappiamo al momento è che Marco Maddaloni è uscito per motivi personali, poi sarà lui a spiegare cosa è accaduto nel dettaglio.