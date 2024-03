NEWS

Vincenzo Chianese | 2 Marzo 2024

Grande Fratello

Poche ore fa è giunta la triste notizia della morte del suocero di Marco Maddaloni, che nel mentre ha ovviamente lasciato la casa del Grande Fratello. Sul web intanto si mormora che il judoka potrebbe non rientrare in casa.

Le teorie su Marco Maddaloni

Sono giornate difficili queste per Marco Maddaloni. Solo giovedì mattina, inaspettatamente, il judoka ha lasciato la casa del Grande Fratello e l’annuncio ovviamente ha spiazzato il pubblico. A quel punto sui social, e tra i concorrenti, sono partite diverse teorie e speculazioni, tuttavia solo ieri è arrivata la verità. Con un post sui social infatti Marco ha annunciato la triste notizia della morte di suo suocero. Maddaloni ha così scritto un dolce pensiero per il padre della moglie Romina Giamminelli, affermando:

“Sei stato un secondo padre per me, mi hai accolto nella tua famiglia 15 anni fa e da allora sono stato trattato proprio come un figlio. E ogni volta che ho avuto bisogno di affetto familiare trovavo rifugio a casa tua. Mi mancheranno i nostri infiniti pranzi domenicali. Mi mancherà un po’ tutto quel pezzo di mondo”.

In molti intanto si stanno già chiedendo se Marco Maddaloni, dopo aver affrontato il lutto con i suoi cari, rientrerà al Grande Fratello. Tuttavia secondo numerosi utenti del web il judoka potrebbe non tornare in casa. Il motivo? Proprio l’utilizzo dei social. Come abbiamo visto, quando qualche settimana fa era stata Beatrice Luzzi a lasciare il gioco per diversi giorni a seguito della scomparsa del padre, l’attrice non ha mai utilizzato i suoi profili. Marco, al contrario, ha deciso di scrivere un tenero e doveroso post per suo suocero, andando però contro il regolamento del reality show.

Di conseguenza secondo i più Maddaloni avrebbe deciso di non tornare in casa, mettendo un punto al suo percorso. Precisiamo però che si tratta del pensiero di alcuni utenti e non è chiaro cosa accadrà nei prossimi giorni. Sarà infatti proprio Marco al decidere il da farsi, come è giusto che sia. Attualmente il judoka è concentrato su cose molto più importanti e a lui e alla sua famiglia inviamo un caloroso abbraccio in questo difficile momento.