Beatrice e Greta “artefici” dell’uscita di Vittorio? Lui torna in Casa per un faccia a faccia (VIDEO)

Andrea Sanna | 14 Febbraio 2024

L’uscita di Vittorio Menozzi dal GF dipende da Beatrice e Greta? Sono loro le artefici? Il modello è tornato in Casa per un confronto

In Casa Beatrice Luzzi e Greta Rossetti per diversi motivi sono state considerate le artefici dell’uscita di Vittorio Menozzi dalla Casa del Grande Fratello. Il modello è tornato per un confronto con entrambe le sue amiche. Ecco cosa ne è emerso.

Vittorio Menozzi e il confronto co Beatrice e Greta

L’eliminazione di Vittorio Menozzi dal Grande Fratello ha suscitato diverse reazioni dentro la Casa. I più hanno puntato il dito contro Beatrice Luzzi, reputata la principale responsabile dell’accaduto mentre l’attrice si è difesa da tali attacchi, anche stasera in puntata.

Beatrice Luzzi ha dichiarato spesso che Vittorio Menozzi in realtà avrebbe fatto tutto da solo e che in alcune circostanze non avrebbe preso una posizione netta a riguardo. Qualcun altro invece punta il dito su Greta Rossetti, ma il diretto interessato cosa ne pensa? Stasera Vittorio è tornato al GF per avere un confronto e svelare cosa ne pensa.

Dopo un abbraccio con Beatrice, Vittorio Menozzi ha preso la parola: “Ho sentito tante cose prima. Sono stato un paio di giorni fuori e ho visto che vi date le colpe a vicenda. Io penso che sia stata responsabilità mia. Hai avuto un ruolo importante nelle tue parole e silenzi. Il motivo per cui sono entrato o uscito ne va del mio comportamento e carattere”.

Ha detto Vittorio Menozzi, che ha poi aggiunto: “Io sono fiero di quello che ho fatto e del bene che ti voglio e continui a volermene. A volte siamo stati lontani o vicini. Forse era il momento che certe cose che vedevo tra litigi e fazioni non mi sentivo rappresentato e ci soffro. La scorsa settimana l’ho vissuta bene, ma sofferente per quello che era successo tra noi”.

Vittorio entra nella Casa e può ricongiungersi innanzitutto con Bea: ecco il suo punto di vista sulle ultime discussioni che riguardano la sua uscita. #GrandeFratello pic.twitter.com/hNxgYW7yoJ — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 14, 2024

Dopo un confronto tra le parti i due sono arrivati dunque a un chiarimento e Vittorio Menozzi ha scagionato totalmente Beatrice Luzzi dalle colpe addossate da alcuni inquilini sulla sua eliminazione.

Poco dopo anche Greta Rossetti ha avuto modo di parlare con Vittorio Menozzi. Il ragazzo anche in questo caso ha difeso l’amica ed ex coinquilina da chi l’ha accusata di averlo sedotto e di essere stata lei l’artefice della sua eliminazione.

Finalmente Greta e Vittorio possono riabbracciarsi… e chiarirsi in merito a quanto successo negli ultimi giorni in cui hanno convissuto nella Casa. #GrandeFratello pic.twitter.com/ik9wlsnD2d — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 14, 2024

Quindi nessuna delle due per Vittorio Menozzi ha una colpa, anzi!