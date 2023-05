NEWS

Vincenzo Chianese | 30 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

La scelta di Marco Mazzoli

Grandi emozioni stasera a L’Isola dei Famosi 2023. Nel corso della settima puntata infatti non sono mancati scontri di fuoco, e anche il verdetto del televoto. Poco fa invece a far sorridere il pubblico è stato Marco Mazzoli, che ha ricevuto una sorpresa da Paolo Noise. Come sappiamo solo la scorsa settimana il conduttore radiofonico, a causa di alcuni problemi di salute, ha dovuto abbandonare definitivamente il reality show, e al momento si trova a Miami, in attesa di ripartire per l’Italia. Stasera così Paolo si è collegato con Marco e i due hanno avuto modo di scambiare qualche parola. Ma non è finita qui.

A Mazzoli infatti è stata offerta la possibilità di ricevere alcuni pezzi di pizza da poter condividere con il resto del gruppo. Tuttavia per poter ottenere il cibo il naufrago ha dovuto sottoporsi a una ceretta total body, e naturalmente il momento è stato tutto da ridere.

Marco Mazzoli ha così accettato la tentazione, e prima di ricevere la pizza è stato costretto a depilarsi. Sui social naturalmente non sono mancati commenti ironici, e senza dubbio la scena è stata una delle più simpatiche della serata.

Marco nel mentre è visto come uno dei potenziali vincitori di questa edizione. Ma sarà davvero lui a trionfare? Non resta che attendere per scoprirlo.