NEWS

Andrea Sanna | 24 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

La lite tra Marco Mazzoli e il capo degli autori

Marco Mazzoli dopo la vittoria a L’Isola dei Famosi ha ripreso pian piano in mano la sua vita. In questi giorni però ha ricevuto tantissimi messaggi dai fan, che gli hanno chiesto qualche retroscena.

Così Marco Mazzoli ha pensato bene di realizzare una diretta su Instagram, dove ha spiegato quanto vissuto. Per quanto sia stata un’esperienza straordinaria ha detto che non ha rifarebbe mai più. Nel corso della chiacchierata con i fan poi è emerso qualcosa che non abbiamo mai avuto modo di vedere nei vari daytime e in diretta.

Nel suo racconto Marco Mazzoli ha dichiarato che dopo appena una settimana dall’inizio del programma, lui voleva andare via. Questa situazione ha portato a uno scontro con il capo degli autori, il famoso “Spirito dell’Isola” con cui lui e i suoi compagni interagivano a fine puntata una volta a settimana:

“Volevo andare a casa. Mi sono sentito dire che avevo firmato un contratto e dunque dovevo stare lì. Poi ha aggiunto che io e Paolo stavamo spaccando e dovevamo rimanere”. E ancora Marco Mazzoli ha aggiunto: “Io non mi sentivo di fare nulla, ma mi ha risposto che dovevo stare lì. Ho fatto di tutto per scappare all’inizio, ma non mi portavano via. A quel punto sono esploso e voi questa cosa, per fortuna, non l’avete vista perché non è mai andata in onda”.

A seguire Marco Mazzoli ha raccontato di essersi messo l’anima in pace e anche quando è arrivata sua moglie Stefania per la sorpresa, lui non riusciva a capire le sue parole. Non comprendeva cosa arrivasse di lui e Paolo: “Ero a sopravvivere su un’isola, mi rompevo i cogl***i tutto il giorno. Poi alla fine della quinta settimana ho dovuto lasciarmi andare. Mi dicevo che tanto prima o poi sarebbe finita. Una prova veramente incredibile per una persona come me che vive la vita a mille e si trova ad andare a 50 all’ora”.

Un dietro le quinte quello confidato da Marco Mazzoli che ha incuriosito non poco i suoi fan.