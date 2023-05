NEWS

Andrea Sanna | 14 Maggio 2023

Marco Mengoni

Cantante sudcoreano canta Marco Mengoni

Marco Mengoni con la sua Due Vite non ha solo conquistato il Festival di Sanremo 2023, ma anche l’attenzione di tanti ascoltatori di musica che, magari, fino a quel momento non lo seguivano con grande interesse. La sua Due vite, arrivata quarta durante la finale dell’Eurovision 2023, ha fatto il giro del mondo e da qualche mese è ascoltatissima non solo in Italia ma anche in altre parti del globo.

Pensiamo per esempio al giovanissimo cantautore sud coreano Ji Jinseok, che evidentemente dev’essere un grande fan di Marco Mengoni. Il ragazzo è un ex partecipante del programma di sopravvivenza Under Nineteen e nel gennaio 2019 è stato costretto a lasciare lo spettacolo per motivi di salute. Ma è stato anche concorrente di Burn Up 30.

Appassionato di musica da sempre (e forse anche di Marco Mengoni), Ji Jinseok ha fatto il suo debutto da solista il 3 giugno 2019 con il singolo “Good Night”. Da qui ha continuato a fare musica, sfornando diversi singoli, un album e mini album e non solo. Sul suo profilo Instagram vanta ben 122.000 follower e a quanto pare è davvero tanto apprezzato. Da quel che leggiamo sul web ha davvero tanti consensi da parte del pubblico giovanile e non e la sua voce è davvero cristallina.

In questo video pubblicato a marzo, Ji Jinseok ha interpretato per l’appunto Due vite di Marco Mengoni, ottenendo ampi consensi non solo dal suo pubblico. Tanti italiani sotto al suo post hanno commentato positivamente la breve esibizione, trovando molto toccante la sua performance.

Chissà se Marco Mengoni verrà mai a conoscenza di questo risultato. Sicuramente resterà sorpreso così come tanti suoi fan, che hanno apprezzato la bravura del giovane Ji Jinseok.

E voi che ne pensate di questa esecuzione di Due vite di Marco Mengoni da parte del cantante sudcoreano? Seguiteci per altre news!