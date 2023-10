Anticipazioni GF puntata del 19 ottobre, le news sul Grande Fratello 

NEWS

Andrea Sanna | 19 Ottobre 2023

Grande Fratello

News e anticipazioni del Grande Fratello per la puntata del 19 ottobre 2023

Tutte le news e anticipazioni per la puntata del Grande Fratello, in programma stasera su Canale 5. Cosa succederà stasera? Chi sarà eliminato e di cosa si parlerà? Quali saranno le dinamiche affrontate? Ecco tutte le risposte alle vostre domande nelle anticipazioni del GF di oggi.

Anticipazioni del Grande Fratello puntata 19 ottobre

Per prima cosa partiamo dalle anticipazioni del Grande Fratello e capiamo insieme cosa succederà questa sera.

Molto probabilmente (ancora non è chiaro) si parlerà dell’uscita di scena di Heidi Baci, che ha deciso di ritirarsi dopo la scorsa puntata. La concorrente ha pensato di fare un passo indietro dopo l’incontro con suo padre e chiudere la conoscenza con Massimiliano Varrese. Nel post puntata di lunedì notte è uscita. Questo ha gettato nello sconforto, almeno inizialmente, Varrese, che è scoppiato in lacrime e ha anche minacciato di uscire. I suoi compagni l’hanno rassicurato.

Le anticipazioni del Grande Fratello parlano anche della preoccupazione di Varrese per com’è passata la sua immagine fuori dopo le accuse del padre di Heidi. Ma non solo. Perché non sono mancate le considerazioni degli altri inquilini, così come del conforto che Varrese ha ricevuto anche da Beatrice.

Nonostante tutto però le tensioni tra Beatrice e Varrese non sembrano mancare e secondo le anticipazioni del Grande Fratello stasera se ne parlerà. A proposito di Beatrice, l’attrice è ancora una volta contro tutti all’interno della Casa. Il fatto che i concorrenti s’intromettano nel rapporto tra lei e Garibaldi, l’ha spinta a prendere una decisione. Questo perché anche Giuseppe si fa spesso trascinare dai giudizi altrui e perché ha raccontato dei loro fatti personali ai compagni. Più volte hanno tentato di chiarire, ma sono ancora molto distanti.

Ancora le stoccate da parte di Samira, così come di altre concorrenti, non mancheranno tra gli argomenti di discussione. Nel post puntata infatti Samira e Beatrice sono state protagoniste di un’accesa discussione.

Sempre stando alle anticipazioni del Grande Fratello altro argomento di discussione sarà ancora il legame tra Letizia e Paolo. Un abbraccio della ragazza con Vittorio ha generato la gelosia del macellaio romano.

Dalle varie anticipazioni del Grande Fratello segnaliamo anche che la neo arrivata al GF Jill Cooper ha parlato di alcuni aspetti della sua vita privata, così come Mirko Brunetti, che ha parlato della rottura con le due ex Perla e Greta.

Tra i momenti teneri l’aereo per alcuni concorrenti così come il tentativo di chiarimento tra Rosy Chin e Grecia.

(IN AGGIORNAMENTO)

Grande Fratello news e anticipazioni

Se nella scorsa puntata abbiamo scoperto chi è entrato nella Casa del Grande Fratello il 16 ottobre 2023, facciamo riferimento a Jill Cooper, Giampiero Mughini e Mirko Brunetti… che altro sappiamo?

Passiamo alle ultime notizie sul Grande Fratello per la puntata di questa sera. Tra le news e anticipazioni sul GF sappiamo che conosceremo chi sarà eliminato stasera dal reality show di Canale 5 e quali saranno i concorrenti che andranno al prossimo televoto.

Ma non mancheranno anche scontri e chiarimenti tra i protagonisti e verranno affrontate svariate dinamiche.

(IN AGGIORNAMENTO)

Anticipazioni Grande Fratello: ultim’ora sondaggi del GF

Dalle anticipazioni del Grande Fratello è chiaro cosa accadrà stasera al GF. Ma i sondaggi cosa dicono? Al televoto eliminatorio Grecia, Rosy, Samira e Valentina. Ultim’ora del sondaggio lanciato da Novella2000.it vede Grecia Colmenares salva, mentre Valentina Modini fortemente a rischio.

Secondo queste percentuali, dunque, a lasciare la Casa più spiata d’Italia sarà Lady Fagiana, Valentina Modini. Ecco il responso: Grecia Colmenares al 43%, Sarmira Lui al 23%, Rosy Chin al 19% e infine Valentina Modini al 15%.

Il Grande Fratello a che ora inizia stasera?

Ora che sappiamo le anticipazioni del Grande Fratello e il risultato dei nostri sondaggi è il momento di conoscere gli orari del GF.

A che ora inizia la puntata del Grande Fratello stasera 19 ottobre 2023? La diretta del lunedì, così come quella di oggi del giovedì, va in onda alle ore 21:30 su Canale 5.

La puntata si aprirà ovviamente con i primi minuti dedicati alle anticipazioni del Grande Fratello e quali saranno gli argomenti di discussione. Alfonso Signorini svelerà tutte, o quasi, le dinamiche che verranno affrontate durante l’appuntamento odierno. Il conduttore svelerà anche la presenza di ospiti, se la puntata lo prevede.

Dove va in onda il Grande Fratello

Adesso che abbiamo un quadro generale su quelle che saranno le anticipazioni del GF (o Grande Fratello) per la puntata di stasera, passiamo a un altro argomento.

Dove va in onda il Grande Fratello? Iniziamo con il dire che il GF va in onda tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra, Mediaset Infinity e sul sito ufficiale della trasmissione dalle 09:00 alle 02:00. Mentre il lunedì e il giovedì la diretta arriva fino alle 03:00.

Su Mediaset Infinity (sito, app o smart TV), così come sul sito, si può seguire la diretta con doppia regia e “un’ora fa”, per non perdersi nemmeno un minuto.

E nel corso della settimana dove è possibile vedere il programma? Oltre alla diretta, non mancano le puntate del daytime del Grande Fratello. Delle pillole quotidiane vengono mandate in onda ai seguenti orari: 10:55 su Canale 5; 11:50 su Rete 4; 12:15 e alle 13:00 su Italia 1; 13:40 su Canale 5; 18:15 su Italia 1; 18:55 su Rete 4.

Quando va in onda il GF

Sappiamo dove va in onda il Grande Fratello e vi abbiamo proposto tutti gli orari a disposizione. Ora la domanda a cui rispondere è quando va in onda il Grande Fratello in TV.

Oltre ai vari appuntamenti del daytime precedentemente riportati, è giusto tenere a mente che il lunedì e il giovedì è prevista la puntata in prime time su Canale 5.

Se vi state domandando invece chi ha presentato il Grande Fratello di recente, confermiamo che anche quest’anno la trasmissione è affidata ad Alfonso Signorini. Nel corso delle edizioni ha portato nel programma diversi personaggi interessanti, pronti a mettersi in gioco.

Chi è l’opinionista del Grande Fratello e chi legge i post in puntata? L’opinionista unica di questo GF è Cesara Buonamici, mentre l’inviata social è Rebecca Staffelli.

I concorrenti del GF in gioco

Al Grande Fratello i concorrenti rimasti in gioco attualmente chi sono? Partendo dall’elenco delle donne, ecco chi è ancora in corsa per la vittoria finale:

Angelica Baraldi, Anita Olivieri, Beatrice Luzzi, Giselda Torresan, Grecia Colmenares, Jill Cooper, Letizia Petris, Marina Fiordaliso, Rosy Chin, Samira Lui e Valentina Modini.

Se parliamo invece degli uomini della Casa, citiamo: Alex Schwazer, Ciro Petrone, Giampiero Mughini, Giuseppe Garibaldi, Massimiliano Varrese, Mirko Brunetti, Paolo Masella e Vittorio Menozzi.

Tra gli eliminati infine: Claudio Roma, Marco Fortunati e Lorenzo Remotti e Arnold Cardaropoli. Heidi Baci si è ritirata invece dopo l’ultima puntata del 16 ottobre per “motivi personali”.

Sono queste le news e anticipazioni del Grande Fratello per la puntata, in onda stasera su Canale 5. Quali sorprese ci riserverà l’appuntamento di oggi?