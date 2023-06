NEWS

Nicolò Figini | 6 Giugno 2023

Fiorello parla di Marco Mengoni

Marco Mengoni è sicuramente uno degli artisti del momento. La sua vittoria al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Due Vite” lo ha sicuramente ad accrescere ancora di più la sua notorietà. Subito dopo lo abbiamo visto salire sul palco dell’Eurovision Song Contest, esattamente dieci anni dopo la prima volta, portando la stessa canzone citta poc’anzi.

Per tale ragione è stato ospite in vari programmi italiani, come per esempio Che Tempo Che Fa e Stasera c’è Cattelan. In questi giorni, invece, impazza nelle radio il brano estivo in collaborazione con Elodie, ovvero “Pazza musica“. Non sorprende, quindi, che il cantante sia molto richiesto. Tra coloro che lo vorrebbero c’è anche Fiorello a Viva Rai 2.

Di recente il conduttore ha rivelato di aver provato più volte a contattare Marco Mengoni per invitarlo nel programma mattutino di Rai 2. Sembra, però, che l’artista abbia continuato a rifiutare. Su Twitter, forse anche con una piccola dose di ironia, il comico ha affermato:

“Ci abbiamo provato tutto l’anno. Oh non è mica facile svegliarsi alle 5… Quindi capiamo”.

Per Viva Rai 2 questa è l’ultima settimana di messa in onda prima della chiusura in vista dell’estate. La puntata finale è prevista per il 9 giugno 2023. Potrebbe essere quella l’occasione in cui vedremo finalmente Mengoni all’interno dello show di Fiorello? Al momento non abbiamo certezze, ma nel caso in cui dovessimo saperne di più non esiteremo ad aggiornarvi il prima possibile.

