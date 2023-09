NEWS

Andrea Sanna | 5 Settembre 2023

Marco Mengoni

Marco Mengoni a Ronciglione

Un po’ di pausa prima di riprendere con il lavoro fa sempre bene! È ciò che ciò che si è concesso Marco Mengoni in questi giorni. Il cantante, amatissimo, ha fatto il suo ritorno nel paese d’origine: Ronciglione. Quel paese che tanto l’ha festeggiato dopo le sue vittorie (pensiamo a Sanremo).

La sua presenza per i suoi concittadini è stata del tutto una sorpresa: “Inaspettato”, ha detto chi l’ha incontrato per le strade. A riportare questa notizia è Viterbo Today, che ha raccontato com’è stato il ritorno a casa, seppur per un breve periodo, di Marco Mengoni.

A circa un mese dall’ultima volta, quando a inizio agosto Marco Mengoni si era concesso un po’ di riposo insieme ad amici, familiari e parenti ha raggiunto il lago di Vico, ecco un nuova visita da parte sua. Se la volta scorsa l’ha fatto dopo la vittoria al Festival di Sanremo e dopo la bella figura fatta all’Eurovision Song Contest, stavolta ha tutto un altro sapore.

Adesso infatti Marco Mengoni ha voluto far visita alla sua famiglia prima di ripartire per il tour Europeo. Si partirà da Barcellona a ottobre e si tratta della seconda parte di quello italiano rivelatosi un grande successo. Dopo il 15 luglio con il concerto evento al Circo Massimo (dove non sono mancate sorprese), l’artista è pronto a stupire ancora il suo pubblico.

Ma torniamo al suo ritorno a Ronciglione. Chiaramente tutti l’hanno notato subito (ed era un po’ impossibile si verificasse il contrario). I passanti si sono tutti complimentati con lui rinnovandogli stima e profondo affetto. Tutti per la maggiore hanno sottolineato di essere suoi fan e di seguirlo. C’è anche qualcuno che gli ha chiesto un selfie, pizzicandolo nel centro del paese. Chiaramente Marco Mengoni si è prestato molto volentieri e ha scambiato quattro chiacchiere con le persone del posto.

A breve però si ricomincia e Marco Mengoni non vede l’ora!