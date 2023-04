NEWS

Andrea Sanna | 25 Aprile 2023

Dopo la puntata i naufraghi scoprono che in realtà Marco Predolin non è stato eliminato da L’Isola dei Famosi. Ecco le loro reazioni

Marco Predolin non è stato eliminato

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. Nel corso dell’appuntamento abbiamo scoperto anche il responso del televoto, che ha visto protagonisti Helena Prestes e Marco Predolin. Il risultato è stato abbastanza netto: la brasiliana si è salvata con il 63% di voti a discapito del 37% ottenuto dal conduttore.

Per tale ragione Marco Predolin ha dovuto salutare i propri compagni e salutare la Palapa. Ma per lui non è finita qui. Come spiegato da Ilary Blasi, infatti, anche quest’anno ad attendere i naufraghi eliminati c’è un altro posto misterioso: l’isola di Sant’Elena. È qui che per una settimana il naufrago sarà costretto a convivere con se stesso, procacciarsi il cibo e costruirsi un nuovo rifugio in cui dormire. Insomma, ingegnarsi un po’ da rendere il luogo che lo ospita più accogliente possibile.

Sbarcato sull’Isola di Sant’Elena Marco Predolin, che non ha potuto decidere se restare o meno, si è detto felice di poter proseguire quest’avventura in solitaria. Avrebbe magari preferito avere sua moglie accanto, ma si dice comunque sereno.

Durante il daytime di oggi, intanto, i naufraghi una volta ritornati a Playa Tosta hanno sentito delle voci mentre facevano il bagno e hanno capito fosse Marco Predolin. “Ma è la voce di Marco”, ha detto con aria speranzosa Fabio Ricci, seguito da tutti gli altri che si sono messi a urlare per lui. Il concorrente ha replicato ai richiami dei suoi compagni e così che la sua permanenza in Honduras non è più un mistero e tutti ne sono a conoscenza!

Resta da capire ora come se la caverà Marco Predolin. Vivere da solo su un’isola deserta può avere i suoi pro e i suoi contro. Di sicuro non sarà facile! In ogni caso, però, sembra essere ben motivato.