Andrea Sanna | 25 Aprile 2023

La replica di Oriana Marzoli a un utente

Sul web si sa gli utenti esprimono i propri giudizi. Alcuni giusti, altri un po’ crudeli o davvero troppo affrettati. È quello che è accaduto su Twitter a Oriana Marzoli, che tra i tanti post pubblicati sul noto social ne ha dovuto leggere uno ben preciso da parte di un utente:

“In generale un’influencer non può mettere un post condiviso o prima foto col fidanzato perché rovina il feed? Che stron**ta. Allora Chiara Ferragni e la Salemi? Mica fanno solo post singoli o di lavoro”. La critica, però, non è finita qui, perché poco sotto si legge un altro messaggio da parte della medesima persona. Piuttosto sicuro l’utente ha continuato a recriminare con convinzione:

“Il veneto (Daniele ndr) avrà fatto passi indietro, ve lo dico io. E lei agisce di conseguenza. In questi giorni stava sempre infastidito e scaz**to. Si vede che sono freddi”. Un post questo che non è sfuggito a Oriana Marzoli. La venezuelana ha pensato bene di intervenire e dire come stanno, oltre a placare l’utente per le inesattezze scritte:

“Ma che pesantezza, MAMMA MIIIIIAAAAAAA”, ha scritto accompagnando la frase con una risata. Per dare poi una spiegazione a questa sua scelta: “Non mi piace come sono venuta IO in quella foto. BASTA, nient’altro! Come tolgo ogni tanto le foto che non mi piacciono MIE DA SOLA….”. Insomma nulla di cui preoccuparsi o creare finti allarmismi.

Oriana Marzoli su Twitter

Tanti fan di Oriana Marzoli si sono espressi a suo supporto e l’hanno difesa da tali insinuazioni. Con questo intervento si augura quindi di aver messo fine a una sterile polemica.

Intanto la venezuelana è pronta per una nuova avventura. Presto infatti Oriana Marzoli la rivedremo, ancora una volta, opinionista a Supervivientes (la versione spagnola della nostra Isola dei Famosi). Un ritorno gradito per lei, che in Spagna è davvero molto amata.