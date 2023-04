Chi è Marco Predolin? Età, vita privata e Instagram

NEWS

Vincenzo Chianese | 24 Aprile 2023

Marco Predolin torna nuovamente in tv come naufrago della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Scopriamo di più sul conduttore, dall’età, alla vita privata, a dove possiamo seguirlo sui social e su Instagram.

Chi è Marco Predolin

Nome e Cognome: Marco Maria Dalmazio Predolin

Data di nascita: 26 marzo 1951

Luogo di Nascita: Borgo Val di Taro (Parma)

Età: 72 anni

Altezza: 1,87 cm

Peso: 92 kg circa

Segno zodiacale: Ariete

Professione: conduttore televisivo e radiofonico

Moglie: Marco è attualmente sposato con Laura Fini

Figli: Marco ha tre figli, Alan, Gilda e Bianca

Tatuaggi: ha diversi tatuaggi

Profilo Instagram: @predolinofficiale

Marco Predolin età e biografia

Andiamo a scoprire cosa sappiamo della biografia di Marco Predolin, e vediamo dove vive e quanti anni ha oggi il presentatore. Il naufrago della nuova edizione de L’Isola dei Famosi è nato il 26 marzo 1951 a Borgo Val di Taro, in provincia di Parma.

La sua età dunque è di 72 anni. La sua altezza e il suo peso sono invece rispettivamente pari a 1,87 cm e 92 kg circa.

Sappiamo che Marco è figlio di esuli di Zara (Croazia). Suo padre era un ufficiale della Repubblica Sociale, mentre sua madre era un’insegnante.

Vediamo di più della sua vita privata.

Vita privata

Della vita privata di Marco Predolin sappiamo che è stato sposato da giovane, Ma chi è l’ex moglie del presentatore? Non conosciamo l’identità della sua ex compagna, tuttavia sappiamo che dal loro amore è nato un figlio, Alan.

Dopo la fine del suo primo matrimonio, Marco ha avuto altre due figlie, Gilda e Bianca, nate dalla relazione con una donna di cui non conosciamo l’identità.

Nel 2019 Predolin si è sposato per la seconda volta. Ma chi è la moglie di Marco? La nuova compagna del conduttore è Laura Fini. I due si sono conosciuti durante una cena tra amici e oggi la coppia gestisce insieme il ristorante Pirati Italiani.

Scopriamo adesso dove seguire il naufrago de L’Isola dei Famosi sui social.

Dove seguire Marco Predolin: Instagram e social

In molti si stanno già chiedendo dove è possibile seguire Marco Predolin sui social.

Il naufrago della nuova edizione de L’Isola dei Famosi ha un profilo Instagram attivo, che vanta già più di 13 mila follower.

Tramite la sua pagina il presentatore aggiorna i fan con tutti i momenti più belli della sua vita privata e della sua carriera.

Proprio in merito, andiamo a vedere tutto ciò che sappiamo.

Carriera

Scopriamo cosa sappiamo sulla carriera di Marco Predolin e cosa fa oggi. Nel 1976 il presentatore inizia a lavorare in diverse radio private, ma il vero successo arriva quando diventa un conduttore delle reti Fininvest. Tra i suoi programmi di successo che ricordiamo troviamo M’ama non m’ama, Il gioco delle coppie, il varietà Passiamo la notte insieme e il varietà musicale Una rotonda sul mare.

Nel 1992 passa in Rai per conduttre I circhi del mondo e altre rubriche per Rai 2, e La cultura dell’occhio per Rai 3. L’anno seguente presenta con Ramona Dell’Abate un “remake” del gioco a quiz M’ama non m’ama, chiamato Quanto mi ami?, che viene trasmesso su Italia 7.

Negli anni a venire Marco Predolin è vittima di alcune fake news sul suo conto. Alcuni finti gossip infatti annunciano prima la morte del conduttore, e poi il ricovero in ospedale per AIDS. A quel punto Il presentatore smentisce tutte le indiscrezioni, per poi raccontare questa esperienza in un libro, intitolato Chi non muore si rivede.

Dopo aver lasciato la tv per diversi anni, nel 2004 torna sul piccolo schermo, quando entra a far parte del cast de La Talpa.

La Talpa

Nel 2004 Marco Predolin diventa un concorrente del reality La Talpa, in onda su Rai 2. All’interno del programma, condotto da Paola Perego, il presentatore conquista il cuore del pubblico, classificandosi al terzo posto.

Dal 2005 si dedica alla conduzione di trasmissioni di musica da ballo su alcune televisioni locali. Sempre nello stesso anno lo troviamo anche a Canale Italia al comando di Ballando cantando, un contenitore di musica, ballo e spettacolo. A seguire entra nel cast dello show Musica insieme. Nel mentre torna anche alla conduzione radiofonica.

Nel 2017 lo troviamo nel cast del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip

A partire da settembre 2017, Marco Predolin diventa a tutti gli effetti un concorrente della seconda edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi. L’esperienza del presentatore all’interno del reality però finisce il 2 ottobre, quando viene squalificato per aver bestemmiato.

Dal 2010 Marco è proprietario di un ristorante in Sardegna, Pirati Italiani, che gestisce ancora oggi insieme a sua moglie Laura Fini. Nel 2023 Predolin entra nel cast de L’Isola dei Famosi.

Marco Predolin a L’Isola dei Famosi

Quest’anno a partecipare a L’Isola dei Famosi c’è anche Marco Predolin. La nuova edizione del reality show, che anche stavolta sarà condottà da Ilary Blasi, partirà su Canale 5 lunedì 17 aprile. Ad affiancare la presentatrice in studio nelle vesti di opinionisti ci saranno Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Alvin invece sarà ancora l’inviato dall’Honduras.

Marco così si metterà alla prova con questa nuova esperienza e di certo ne vedremo di belle. Ma chi sono gli altri naufraghi de L’Isola dei Famosi? Facciamo la loro conoscenza.

I naufraghi de L’Isola dei Famosi 2023

Facciamo la conoscenza di tutti i 17 naufraghi che quest’anno faranno parte del cast de L’Isola dei Famosi:

Andiamo adesso a scoprire il percorso di Marco a L’Isola dei Famosi.

Il percorso di Marco a L’Isola dei Famosi

Il percorso di Marco Predolin a L’Isola dei Famosi 2023 inizia ufficialmente lunedì 17 aprile. Ma come se la caverà il conduttore? Non resta che attendere per scoprirlo.