Marco Salvati, dopo un commento fatto nel corso della terza puntata di Ballando con le stelle, si è scagliato contro Sonia Bruganelli sui social.

Nella terza puntata di Ballando con le stelle Sonia Bruganelli ha ballato pur avendo una costola fratturata, ma la sua esibizione non ha convito i giudici e per tale ragione è finita al ballottaggio che si terrà la prossima settimana. Ovviamente, non sono mancati alcuni scontri durante i commenti della giuria, in particolar modo con Selvaggia Lucarelli. A un certo punto, l’ex moglie di Paolo Bonolis ha affermato:

“Da un anno a questa parte tutto il mondo si relaziona a me in maniera diversa. Prima anche se ero brutta la gente se lo faceva andar bene perché avevo accanto a me per tutti una persona che a loro interessava mantenersi vicino. Ora, invece, se sono brutta non mi fanno passare più niente”.

Di lì a poco è arrivato il tweet di Marco Salvati, storico autore dei programmi di Paolo Bonolis. Tra questi, infatti, possiamo ricordare Chi ha incastrato Peter Pan, Ciao Darwin, Il senso della vita e anche Avanti un altro. Di certo l’autore televisivo non si è lasciato scappare l’occasione per attaccare la Bruganelli, come potete leggere anche qui sotto:

“Cara Sonia Bruganelli, parlo adesso e poi mai più. Non è vero che la gente ti critica perché adesso non sei più la moglie di. Io l’ho fatto quando lo eri e hai costretto tuo marito a cacciarmi da un programma che per me era un figlio. Pensa che ora mi fai tenerezza”.

Insomma, Marco Salvati ha accusato Sonia di essere stata la causa del suo allontanamento da una sua trasmissione. Non serve nemmeno specificare che la verità non la conosciamo e, al momento, sappiamo solo la versione dell’autore televisivo. Dovremo aspettare che anche la Bruganelli dia la sua versione dei fatti e noi di Novella 2000 rimaniamo a disposizione proprio per qualsiasi eventuale smentita o correzione.