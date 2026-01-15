Rivelata la data di uscita della nuova stagione di Mare Fuori. Ecco quando vanno in onda i prossimi episodi e le prime anticipazioni.

Quando esce Mare Fuori 6

Mare Fuori sta per tornare! Dopo alcuni mesi di attesa, tra poche settimane in Rai andrà in onda la nuova stagione della serie evento, che in questi anni ha conquistato il mondo intero. Dopo i fatti avvenuti nel quinto ciclo di episodi, il pubblico scoprirà come proseguiranno le storie dei protagonisti e di certo non mancheranno inaspettati colpi di scena, che lasceranno tutti a bocca aperta.

In queste ore intanto è arrivata la notizia che tutti stavamo aspettando. La Rai ha infatti annunciato la data di uscita delle nuove puntate dello show, che sono già attesissime da tutti i fan. Come da tradizione, anche stavolta la serie partirà subito dopo il Festival di Sanremo e di certo ne vedremo di belle.

Ma quando esce dunque Mare Fuori 6? I primi sei episodi saranno disponibili per la visione in anteprima sulla piattaforma streaming RaiPlay a partire da venerdì 6 marzo 2026. Le restanti puntate saranno invece rilasciare il 13 marzo 2026. Nella stessa data partirà anche la messa in onda in prima serata su Rai 2.

Le anticipazioni

Ma quali emozioni ci attendono quest’anno e come proseguirà la storia? Come è noto, la quinta stagione è terminata con la sparatoria al luna park che colpisce Tommaso, che è intervenuto per proteggere Rosa Ricci da un proiettile. Allo stesso tempo è iniziata una storia d’amore tra il Comandante e la madre della Ricci.

Nelle prossime puntate dunque scopriremo come proseguirà la storia e tra le novità, come ci dicono le prime anticipazioni, ci saranno ben tre personaggi inediti, che si inseriranno nella trama e daranno vita a nuove dinamiche.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.