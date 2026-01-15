Dalla ragazza di “Uomini e Donne” all’icona di stile più seguita d’Italia, Giulia De Lellis spegne 30 candeline: la sua rinascita tra carriera, amore e maternità

Giulia De Lellis

Data di nascita: 15 Gennaio 1996

Età: 30 anni

Segno Zodiacale: Acquario

Luogo di nascita: Roma

Dove vive: Milano

Altezza: 1,64

Curiosità: Ha scritto un libro dal titolo: “Le Corna stanno bene su Tutto. Ma io stavo meglio senza!”

Una giornata speciale per Giulia

Oggi, 15 gennaio 2026, è una giornata dal sapore speciale per Giulia De Lellis, che spegne 30 candeline. In un post dolcissimo sui social, l’influencer romana ha condiviso con i fan la gioia per questo traguardo, mostrando anche le sorprese che amici e famiglia le hanno riservato allo scoccare della mezzanotte. Giulia lo ammette sorridendo: si sente più serena e felice che mai. Ha trovato l’amore accanto al rapper Tony Effe, è diventata mamma della piccola Priscilla, nata l’8 ottobre 2025, e oggi vive un equilibrio raro tra lavoro e vita privata.

Da “Uomini e Donne” al mondo dello spettacolo

Nata a Roma il 15 gennaio 1996, sotto il segno dell’Acquario, Giulia De Lellis si è fatta conoscere al grande pubblico a soli 19 anni grazie al programma “Uomini e Donne”. La sua storia d’amore con Andrea Damante ha appassionato milioni di fan, diventando per anni una delle coppie più seguite d’Italia. Quando la relazione si è conclusa, Giulia ha avuto la forza di reinventarsi, trasformando quella delusione in una spinta per costruire una carriera brillante nel mondo dei social e dello spettacolo.

L’ascesa di un’influencer di successo

Con oltre 5 milioni di follower, Giulia è oggi una delle influencer italiane più amate. Ha collaborato con grandi marchi di moda e beauty e ha partecipato a noti programmi come il Grande Fratello VIP. Non si è fermata lì: ha recitato nella webserie Una Vita in Bianco e nel film Genitori vs Influencer accanto a Fabio Volo, confermando la sua versatilità.

L’influencer e imprenditrice ha anche condotto programmi come Love Island Italia e Amore alla prova – La crisi del settimo anno. Nel 2018 ha pubblicato, insieme a Stella Pulpo, il libro “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!”, un racconto sincero e diretto sulla sua storia con Andrea Damante. Il successo editoriale ha consacrato Giulia come voce autentica di una generazione che non ha paura di mostrarsi fragile ma vera.

Gli amori e la nuova vita da mamma

Dopo storie importanti con volti noti come Andrea Damante, Irama, Andrea Iannone e Carlo Beretta, oggi Giulia ha trovato un equilibrio sentimentale accanto a Tony Effe. Il rapper romano le ha regalato un amore maturo e stabile, coronato dalla nascita della loro bambina, Priscilla. La maternità l’ha resa più consapevole e ancora più vicina ai suoi valori: la famiglia, il lavoro e la semplicità.

Curiosità e passioni di Giulia

Fin da bambina, Giulia ha avuto una forte attrazione per la moda e il make-up. Oggi queste passioni sono diventate il suo lavoro, ma anche un modo per esprimere se stessa. Ama la cucina e la musica italiana.

Bellezza e tatuaggi che raccontano chi è

Sincera come sempre, Giulia non ha mai nascosto di essersi sottoposta ad alcuni ritocchi estetici: si è rifatta il seno e ha fatto dei filler alle labbra, scegliendo però di mantenere un aspetto naturale e armonioso. Sul corpo porta tatuaggi significativi: un ombrello con gocce di pioggia, un Sacro Cuore, una farfalla, un verso della canzone di Elisa “Qualcosa che non c’è” e diverse piccole scritte che raccontano i momenti più importanti della sua vita.

Come ha festeggiato Giulia De Lellis i suoi 30 anni?

Accanto al fidanzato Tony Effe, da lei definito “date for life”, che ha organizzato per l’occasione una romantica cena a lume di candela in un ristorante elegante, rimasto rigorosamente top secret.

La cena con Tony Effe

Dopo la serata fuori, rientrata a casa a mezzanotte, l’influencer è stata accolta da una sorpresa ancora più emozionante: una miriade di palloncini, ognuno con appesi dolci messaggi scritti dalle persone a lei più care. Giulia li ha letti tutti, visibilmente commossa, e ha condiviso il momento con queste parole: “Ogni persona del mio cuore è come se fosse qui. Come vi amo.”

Il Rolex di Giulia De Lellis

Al polso, Giulia ha sfoggiato il regalo del suo Tony: un Rolex Oyster Perpetual Day-Date 36 in oro giallo 18 carati. Un modello iconico, il cui prezzo sul sito ufficiale della Maison è di 43.200 euro. Insomma, Un compleanno all’insegna del romanticismo, dell’eleganza e dei dettagli di lusso, perfettamente in linea con lo stile inconfondibile di Giulia De Lellis.

Ph Copertina IPA