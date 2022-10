Amici: brand e prezzo del look di Maria De Filippi

Questo pomeriggio su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, dove abbiamo assistito all’eliminazione di Andre e di Asia. Il primo ha perso una sfida, alla seconda invece non è stato confermato il banco del pubblico. Tra le tante cose, però, come al solito, il pubblico è sempre molto curioso di conoscere i dettagli dei vari look scelti dalla conduttrice.

Durante l’appuntamento odierno Maria De Filippi, di avorio vestita, ha indossato un blazar e un pantalone. Ma qual è il brand e il prezzo di questo outfit? Il tailleur, come svelato da Gossip e TV, porta la firma di Alexander McQueen.

Entrando nei particolari del look indossato da Maria, possiamo dire che si tratta di una giacca a un solo bottone, con delle spalline belle imbottite. Il richiamo dei bottoni lo ritroviamo anche sul fondo delle maniche. Due tasche laterali. Qualche curiosità sul pantalone, invece, vediamo che ha una chiusura con gancio e zip a comparsa, delle tasche laterali e una posteriore. Entrambi sono foderati Made in Italy.

Ora che conosciamo alcune delle curiosità di questo look, sappiamo anche qual è il prezzo del completo indossato da Maria De Filippi quest’oggi ad Amici 22. Se volete replicare questo outfit dovete sapere che il blazer costa ben 1590 Euro, mentre invece il pantalone ha un costo pari a 690 Euro. Dunque per entrambi gli indumenti, senza considerare la t-shirt e gli stivaletti neri, dovete sborsare ben 2280 Euro. Queste quindi tutte i dettagli che siamo riusciti a raccogliere a riguardo.

Che ne dite di questo outfit scelto da Maria De Filippi per la puntata di oggi ad Amici 22? Vi è piaciuto? Diteci la vostra nei commenti e continuate a seguirci per altre news.

