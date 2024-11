Nella scuola di Amici 24 tra gli allievi di ballo troviamo Francesca Bosco, arrivata grazie a una sfida. Ecco tutto quello che c’è da scoprire sulla ballerina, tra età, altezza e Instagram.

Chi è Francesca Bosco

Nome e Cognome: Francesca Bosco

Data di nascita: 6 luglio 2004

Età: 24 anni

Segno zodiacale: Cancro

Professione: ballerina

Fidanzato: Francesca non sappiamo se è fidanzata

Tatuaggi: Francesca ha alcuni tatuaggi sul corpo

Profilo Instagram: @frabosc0

Francesca Bosco età, altezza e biografia

Eccoci subito con la biografia. Quanti anni ha Francesca Bosco di Amici 24? Quel che siamo in grado di dirvi è che è nata il 6 luglio 2004. La sua età è di 24 anni e il suo segno zodiacale è il Cancro.

Altezza e peso di Francesca di Amici 24? Al momento non abbiamo queste informazioni.

Certamente ne sapremo di più grazie al suo percorso nella scuola più famosa d’Italia.

Vita privata

Francesca Bosco di Amici 24 è fidanzata o single? Non sappiamo quasi nulla circa la vita privata della ballerina e quindi non siamo in gradi di dirvi se oggi l’allieva ha o meno un fidanzato.

Dove seguire Francesca di Amici 24: Instagram e social

Instagram è il social dov’è possibile seguire Francesca Bosco di Amici 24. A oggi sono presenti diversi post che, in qualche modo, la raccontano meglio.

Condivide qualche momento di vita privata, ma principalmente tutto ciò che riguarda la danza.

Carriera

Se dovessimo soffermarci sulla carriera nella danza della ballerina di Amici 24 Francesca Bosco, possiamo dire che non si conosce tantissimo.

Pare però abbia avuto una formazione di danza moderna e ha collaborato con alcuni artisti importanti e si è diplomata alla DAF Dance Arts Faculty.

Nel 2024 invece è arrivata l’occasione di Amici.

Francesca Bosco ad Amici 24

Come ogni anno non mancano le sfide con cui poter accedere al talent. Durante la puntata di Amici 24 di domenica 10 novembre, Francesca Bosco è arrivata nella scuola.

La maglia l’ha ottenuta grazie alla sfida contro Sienna, allieva titolare. Le due ballerine si sono esibite su due coreografie distinte. Sienna ha danzato sulle note di Turning Tables e She Wants to Move, invece Francesca su Dolcenera e Lift Me Up.

A giudicare la sfida Maura Paparo che dopo aver fatto i complimenti a entrambe, ha premiato Francesca: “La tua presenza scenica è più delicata, hai una grande tecnica di base classica“.

E per questo le dato modo di conquistare il banco di Amici 24.

I prof di Amici 24

Come in ogni edizione di Amici 24 non mancano le novità anche tra i professori. Ecco chi è tornato a ricoprire questo ruolo nel canto:

Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi.

Per il ballo nel corpo docenti abbiamo: Alessandra Celentano, la new entry Deborah Lettieri ed Emanuel Lo.

Gli allievi di Amici 24

Ad Amici 24 chi sono gli allievi di questa edizione? Nella lista dei protagonisti di questa nuova stagione del talent show abbiamo i seguenti concorrenti. Facciamo un recap della classe di canto:

Alena Casarino(ELIMINATA); Chiamamifaro; Diego Lazzari; Ilan Muccino; Luk3; Nicolò Filippucci; Senza Cri; TrigNo eVybes.

Nel ballo ricordiamo la presenza di: Alessia Pecchia; Alessio Di Ponzio; Chiara Bacci; Daniele Doria; Gabriele Baio (RITIRATO); Francesca Bosco; Rebecca Ferreri; Sienna Osborne (ELIMINATA) e Teodora Olivia Martinez.

Il percorso di Francesca Bosco ad Amici 24

È con una sfida, come detto, che Francesca Bosco ha fatto il suo ingresso nella scuola di Amici 24. Dato che ha preso il posto di Sienna è entrata nel team di Emanuel Lo.

(IN AGGIORNAMENTO)