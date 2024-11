Nel corso della nuova puntata di Amici 24 a tornare in studio in qualità di giudice è stata Veronica Peparini. L’ex prof del talent show ha così abbracciato Maria De Filippi, venendo acclamata dal pubblico.

Il ritorno di Veronica Peparini ad Amici

Grandi emozioni oggi ad Amici 24. La nuova puntata del talent show è appena iniziata e come ogni settimana sono partite le nuove gare di canto e ballo. Per l’occasione a tornare in studio come giudice è stata nientemeno che Veronica Peparini, che per anni è stata una delle protagoniste del programma di Maria De Filippi. Per svariate edizioni infatti la coreografia ha ricoperto il ruolo di insegnante della trasmissione, prendendo numerosi allievi sotto la sua ala.

Da qualche anno però Veronica ha deciso di lasciare il talent show di Canale 5 e di dedicarsi a nuovi progetti. Proprio in questi giorni dunque abbiamo ritrovato la Peparini tra i concorrenti della nuova edizione de La Talpa. Al suo fianco c’è anche il compagno Andreas Muller e di certo già in molti si chiedono cosa accadrà durante il loro percorso all’interno del reality show.

Nel mentre oggi Veronica Peparini ha fatto ritorno ad Amici e una volta in studio ha prontamente abbracciato Maria De Filippi e il momento ha emozionato il web.

La gara di ballo di oggi verrà giudicata da Veronica Peparini! 🔥 #Amici24 pic.twitter.com/ksyTspL7Kr — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) November 10, 2024

La coreografa dunque darà la sua opinione sui ballerini della scuola. Ma cosa accadrà e chi vincerà la sfida? Lo scopriremo a breve.