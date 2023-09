NEWS

Vincenzo Chianese | 24 Settembre 2023

Amici 23

Finalmente oggi è partito ufficialmente Amici 23. La nuova edizione del talent show di Maria De Filippi era attesissima da tutto il pubblico e proprio in questi minuti si sta formando la classe. Tanti sono i cantanti e i ballerini che stanno già conquistando il cuore dei telespettatori e senza dubbio nelle settimane a venire ne vedremo di belle. Nel mentre oggi a consegnare le maglie ai nuovi allievi sono stati alcuni volti noti del mondo dello spettacolo e ad arrivare in studio è stata anche Annalisa, che è stata accolta da una folla in delirio. La Scarrone infatti è reduce da un anno ricco di successi e solo tra pochissimi giorni uscirà il suo novo album di inediti, intitolato E Poi Siamo Finiti Nel Vortice.

Non appena la cantante è entrata in studio però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Maria De Filippi infatti ha prontamente abbracciato con calore e affetto Annalisa, e a quel punto ha fatto un commento sul marito della Scarrone. Come è noto, solo poche settimane fa l’ex allieva del talent show ha sposato il suo compagno Francesco Muglia, un imprenditore di 43 anni al quale è legata da diversi anni. La De Filippi così ha affermato:

“Sei una meraviglia, ti fa bene il matrimonio. A parte che tuo marito è molto bello”.

Non è mancata la reazione di Annalisa, che replicando a Maria De Filippi ha aggiunto: “Vedi? Ma io lo sapevo eh”. Il momento ha fatto divertire il pubblico, e naturalmente il video ha fatto in breve il giro del web.