Momento esilarante a Tú sí que vales: Maria De Filippi ed Enzo Iacchetti hanno imitato Alessandra Amoroso ed Elisa sulle note di “Comunque andare”, brano dell’ex vincitrice di Amici. Il video è diventato virale.

L’imitazione di Maria e Iacchetti a Tú sí que vales

A Tú sí que vales non mancano mai i colpi di scena e i momenti esilaranti, ma questa volta il pubblico ha davvero riso di gusto. Maria De Filippi ed Enzo Iacchetti si sono cimentati in una divertente imitazione di Alessandra Amoroso ed Elisa, regalando uno dei siparietti più riusciti e spassosi della stagione.

Il duo ha partecipato alla tradizionale Lip Sync Battle, la sfida musicale in cui i protagonisti devono interpretare celebri brani fingendo di cantarli. Maria ed Enzo hanno scelto di eseguire “Comunque andare”, canzone simbolo della carriera di Alessandra Amoroso, pubblicata nel 2016.

L’ispirazione del momento è arrivata dal celebre duetto tra Amoroso ed Elisa all’evento “Amiche in Arena”, organizzato da Loredana Bertè e Fiorella Mannoia per dire “no” alla violenza sulle donne.

Maria ed Enzo Iacchetti in una versione speciale di "Comunque Andare" in cui interpretano Alessandra Amoroso ed Elisa? Basta chiedere! #TuSiQueVales pic.twitter.com/bW3SmRLq9W — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) October 25, 2025

Maria De Filippi, nei panni della Amoroso, ha stupito tutti per la precisione con cui ha riprodotto le movenze e le espressioni della cantante salentina. Mentre Enzo Iacchetti, nelle vesti di Elisa, ha aggiunto un tocco di ironia irresistibile.

Il pubblico in studio è esploso in un applauso fragoroso, e il video della loro performance ha immediatamente fatto il giro dei social.

Su X e Instagram, gli utenti si sono scatenati con commenti divertiti e pieni di entusiasmo: “Maria è un genio, ha imitato la Amoroso meglio di chiunque altro!”, hanno scritto alcuni. Altri applaudono la complicità tra i due e la loro capacità di divertirsi senza prendersi troppo sul serio.

Ancora una volta Tú sí que vales (QUI I DATI DELLA SERATA) si conferma uno show capace di unire ironia, musica e leggerezza, e di far sorridere milioni di spettatori.

