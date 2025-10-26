Ecco gli ascolti registrati da Ballando con le Stelle e Tú sí que vales il 25 ottobre 2025

Com’è andata la sfida degli ascolti di Ballando con le Stelle e Tú sí que vales? E invece tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna? Ecco il risultato dei dati Auditel del 25 ottobre 2025. Tutti i dettagli.

Gli ascolti di Ballando con le Stelle e Tú sí que vales

Si è rinnovato anche ieri lo scontro tra Rai 1 e Canale 5. Non solo la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, ma anche quella tra Ballando con le Stelle e Tú sí que vales. Programmi di punta del sabato sera delle loro reti d’appartenenza, destano sempre curiosità per gli ascolti registrati.

Ed eccoci qui con il resoconto della serata. Come riferito gentilmente dal sito di Davide Maggio il duello tra il dance show Rai e il programma di Canale 5 ha riportato i seguenti risultati:

“Nella serata di ieri, sabato 25 ottobre 2025, su Rai 1 Ballando con le Stelle ha intrattenuto 3.019.000 spettatori pari al 22.8% dalle 21:28 alle 1:28. Su Canale5 Tú Sí Que Vales ha raccolto davanti al video 4.214.000 spettatori con uno share del 27.1% dalle 21:28 alle 00:17 (Buonanotte a 2.087.000 e il 25.9% dalle 00:22 alle 1:06)”.

A essere premiato, ancora una volta è Tú sí que vales, che, come detto, ha ottenuto il 27% di share contro il 22,8% raccolto da Ballando con le Stelle.

Per completezza, vi aggiorniamo anche sui dati di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Su Rai 1 la trasmissione condotta da Stefano De Martino ha conquistato 4.181.000 spettatori (23%). Dall’altra parte, invece, su Canale 5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.769.000 – 21.4%), La Ruota della Fortuna arriva a 4.673.000 spettatori e il 25.7%.

Insomma un duello che si rinnova tra queste trasmissioni, che vedono per ora Mediaset avanti. Vedremo se la Rai con Affari Tuoi e Ballando con le Stelle riuscirà a cambiare le cose la prossima settimana!

