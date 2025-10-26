Ecco cosa ha deciso Mediaset per il Grande Fratello. Il longevo reality show a quanto pare raddoppia e andrà in onda due volte a settimana: a svelare tutti i dettagli è stata Simona Ventura.

La scelta di Mediaset sul Grande Fratello

Movimenti in casa Mediaset. Il Grande Fratello, sta per vivere un cambio di marcia importante. L’azienda ha deciso che tornerà con due puntate a settimana su Canale 5. L’annuncio è arrivato ufficialmente da Simona Ventura, la nuova conduttrice, in occasione del Festival dello Spettacolo di Milano.

Durante l’incontro, Simona Ventura ha spiegato che l’obbiettivo dietro questa scelta è “offrire più spazio alle dinamiche tra i concorrenti e rendere ancora più coinvolgente l’avventura nella Casa”. E ancora: “Il pubblico ama entrare nel vivo delle relazioni, delle alleanze e dei contrasti”, ha dichiarato. Secondo lei, due appuntamenti settimanali “permetteranno di raccontare meglio tutto ciò che accade 24 ore su 24”.



Al momento non è stato chiarito se questo raddoppio del Grande Fratello comporterà un allungamento della durata del reality oppure semplicemente una sistemazione nel palinsesto.

Quello che si sa è che il primo ciclo di puntate ha registrato ascolti che non soddisfano ancora a pieno. La prima puntata ha ottenuto circa 2,813 milioni di telespettatori con il 20,4% di share, mentre le serate successive si sono assestate attorno al 14,4-15,5% di share e circa 1,8-2,0 milioni di telespettatori. La media delle prime quattro serate è attorno ai 2,145 milioni e al 16,1% di share, in linea con l’edizione precedente che aveva chiuso al 16,76%.

Con questa doppia messa in onda del Grande Fratello, Mediaset punta a rafforzare ulteriormente un format che, nonostante gli anni, continua ad attirare l’attenzione e a stimolare il dibattito. Questo permetterà quindi il pubblico generalista e dei social di seguire più da vicino le dinamiche interne.

Il raddoppio del Grande Fratello vedremo se si rivelerà una mossa vincente pronta a riaccendere l’interesse o provocherà l’effetto opposto. Non ci resta che attendere per scoprirlo.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.