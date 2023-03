NEWS

Vincenzo Chianese | 30 Marzo 2023

Il tenero video di Maria De Filippi

Chi conosce Maria De Filippi sa bene che la conduttrice ha da sempre un grande amore per gli amici a quattro zampe e in diverse occasioni ha mostrato i suoi cani nelle sue trasmissioni. Anche in queste settimane difficili la presentatrice ha ricevuto l’affetto dei suoi animali e proprio nelle ultime ore sta girando sui social un dolce video che sta emozionando il web. A condividere la clip è stata Raffaella Mennoia, storica autrice di Uomini e Donne, che sui suoi profili ha pubblicato un filmato in cui vediamo Maria giocare con il cane Saki. Questo il tenero video:

Nel mentre solo poche ore fa proprio la Mennoia, nel corso di un’intervista, ha parlato per la prima volta dei giorni di lutto vissuti accanto a Maria De Filippi, a seguito della morte di Maurizio Costanzo. Queste le sue dichiarazioni:

“La morte di Costanzo? Non ho ben capito cosa succedesse in quei giorni, nulla è stato deciso a priori, era semplicemente un assecondare gli eventi, tutto molto spontaneo. Non c’è stato alcun genere di ragionamento. Oltre a me c’erano tante persone del nostro gruppo, ci siamo stretti tutti intorno a lei. Ci siamo messi a servizio di quello che stava succedendo, non come persone che lavorano lì ma come persone che provano un affetto. Se vuoi bene a una persona le stai vicino”.

Raffaella Mennoia ha anche parlato della profonda amicizia con Maria De Filippi, che le unisce da diversi anni:

“Con Maria c’è un legame di amicizia da tanti anni, è la persona che, insieme ad Alberto Silvestri, mi ha insegnato tutto del mio lavoro. È una persona molto esigente ma che rispetta il lavoro degli altri. Da noi, in Fascino, c’è meritocrazia. Fai strada se lavori e ti impegni. Nel mio libro c’è molto del mio lavoro. Parlo di coppie che hanno partecipato al programma, delle loro storie”.