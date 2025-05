Grazie alle anticipazioni sulla settima puntata del Serale di Amici 24 sappiamo che Chiara ha dovuto abbandonare la competizione. Tuttavia ha ricevuto varie soddisfazioni e tra queste compare anche una proposta da parte di Maria De Filippi.

La proposta di Maria De Filippi a Chiara

Durante la registrazione del 1° maggio 2025, il pubblico ha appreso del risultato relativo al ballottaggio lasciato in sospeso la scorsa settimana. Le sorti di Chiara e Trigno, infatti, erano rimaste incerto in quanto Cristiano Malgioglio aveva voluto prendersi un po’ di tempo per riflettere sul proprio voto.

A distanza di una settimana, finalmente, abbiamo la conferma che è Chiara a dover abbandonare per sempre la competizione. A un passo dalla semifinale, infatti, la ballerina è stata costretta a lasciare la scuola di Canale 5 ma nonostante questo è stata ricompensata da vari premi e tante soddisfazioni.

Sappiamo, infatti, che nella puntata del 3 maggio di Amici 24 ha ricevuto una borsa di studio e ben due contratti di lavoro, uno dei quali a Pechino come solista. Ma le belle notizie non terminano qui perché ad aggiungersi alla lista troviamo anche una proposta di di Maria De Filippi! La conduttrice le ha offerto di tornare nel talent a settembre 2025 come professionista.

Sicuramente si tratta di un traguardo che ha lasciato a bocca aperta Chiara che, sebbene sia stata eliminata da Amici 24, può ritenersi più che soddisfatta. Adesso non ci resta altro che aspettare di scoprire quale sarà la sua decisione finale. Questo perché avendo così tante possibilità in ballo dovrà riflettere a lungo.

Nel mentre c’è molta attesa di scoprire chi sarà il nuovo eliminato della settima puntata del Serale. Per scoprirlo, però, dovremo attendere la fine dell’appuntamento.