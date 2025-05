Giorgia arriva ospite al Concertone del Primo Maggio a Roma e tutto il pubblico canta a squarciagola La cura per me

Ieri Giorgia è stata ospite del Concertone del Primo Maggio, che come da tradizione si è svolto a Roma. Quando la Todrani si esibita con La cura per me, tutto il pubblico ha cantato a squarciagola il brano e il momento è diventato virale in rete.

Roma canta a squarciagola Giorgia

È un momento d’oro questo per Giorgia. Solo lo scorso febbraio la celebre e amata artista romana ha partecipato al Festival di Sanremo e con la canzone La cura per me ha conquistato tutto il pubblico. Pur non avendo vinto la kermesse musicale, la Todrani nelle ultime settimane ha scalato le classifiche con il suo brano, che ha ottenuto numerosi riconoscimenti, spopolando anche su TikTok.

Nel mentre la cantante si sta preparando al suo ritorno live. Questa estate infatti si terranno degli esclusivi concerti in alcune suggestive location italiane, come la Reggia di Caserta e le Terme di Caracalla a Roma. In autunno invece l’artista tornerà nei palasport e arriverà nelle principali città del nostro paese. I biglietti per questi show stanno ovviamente andando già a ruba e di certo non mancheranno le emozioni. In attesa della partenza del tour, in queste è accaduto qualcosa che ha emozionato il web.

In occasione del Primo Maggio, Giorgia ha partecipato al tradizionale Concertone che si è svolge a Roma. Sul palco così la Todrani si è esibita anche con il pezzo sanremese La cura per me e a quel punto tutto il pubblico ha iniziato a cantare a squarciagola il brano. Il bellissimo momento è diventato virale sui social e non è mancata l’emozione della cantante stessa, che ha ricevuto tantissimo affetto da parte di tutti i presenti.

Tutta una piazza di ragazzi che canta a squarciagola con lei una sua nuova canzone, dopo 32 anni di carriera. Che meraviglia! Hai vinto @Giorgia 💙#1M2025

pic.twitter.com/YBB2J4q30Z

Ancora una volta dunque la Todrani si conferma essere una delle artiste più amate di sempre e di certo ormai La cura per me è già una vera hit.