1 Ospite speciale della prossima puntata del Grande Fratello Vip 5 sarà nientemeno che Maria De Filippi: ecco cosa accadrà durante la diretta

Come ben sappiamo sono molto rare le volte in cui Maria De Filippi sceglie di apparire in trasmissioni che non sono le sue in qualità di ospite. Tuttavia da qualche settimana l’amatissima conduttrice si sta concedendo a delle bellissime interviste, che non sono passate inosservate. Dopo la partecipazione a Domenica In di qualche mese fa, e dopo la recente chiacchierata con Silvia Toffanin a Verissimo, adesso la De Filippi si prepara ad arrivare in un altro programma. Qualche ora fa infatti inaspettatamente TvBlog ha annunciato in esclusiva che stasera Maria sarà ospite speciale del Grande Fratello Vip 5! Naturalmente si tratterà soltanto di un collegamento telefonico, tuttavia il pubblico, e senza dubbio anche Tommaso Zorzi e Cecilia Capriotti, attende già con ansia questo momento che si preannuncia essere ricco di sorprese.

Ma cosa farà Maria De Filippi durante il collegamento col Grande Fratello Vip 5? Attualmente non è ancora ben chiaro cosa potrebbe succedere, tuttavia TvBlog svela che la presentatrice avrebbe avuto carta bianca! Ecco cosa si legge in merito:

“Maria De Filippi sarà in collegamento con il Grande Fratello Vip. In che cosa consisterà l’ospita? Difficile dirlo con certezza dal momento che, da quanto apprendiamo, la conduttrice avrà carta bianca sul proprio intervento, che quindi non verrà in alcun modo guidato dagli autori del Grande Fratello Vip, ma sarà semplicemente il frutto dell’inventiva della De Filippi. Che cosa potrebbe fare allora la conduttrice? Sicuramente utilizzare lo spazio datole da Alfonso Signorini per rivolgere ai Vipponi, ma anche ai telespettatori da casa, i migliori auguri in vista dell’anno nuovo. Poi sicuramente potrebbe non mancare un saluto e un messaggio di supporto ai suoi ex pupilli, ovvero quei concorrenti che sono passati dalle sue trasmissioni, da Andrea Zelletta, Pierpaolo Pretelli e Sonia Lorenzini (Uomini e Donne) a Carlotta Dell’Isola e Andrea Zenga, che hanno invece partecipato a Temptation Island”.

Cosa accadrà dunque durante l’ospitata di Maria De Filippi al Grande Fratello Vip 5? Non resta che attendere ancora qualche ora prima di scoprirlo.