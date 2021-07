Maria De Filippi rivela perché si arrabbia in tv e qual è la prima cosa che fa dopo

Le parole di Maria De Filippi

Da anni Maria De Filippi è nel cuore del grande pubblico. Come sappiamo la conduttrice, che con i suoi programmi domina il piccolo schermo, con i suoi modi di fare ha conquistato letteralmente tutti i telespettatori, che da sempre la eleggono come la signora assoluta del piccolo schermo. Attualmente la presentatrice è già tornata a lavoro in vista dell’arrivo della nuova stagione televisiva. In queste settimane infatti si stanno svolgendo le registrazioni delle nuove edizioni di C’è Posta Per Te e di Tú Sí Que Vales. A breve invece partiranno anche le riprese di Uomini e Donne, mentre a settembre debutterà la nuova edizione di Amici.

Nel mentre col passare degli anni il pubblico ha imparato a conoscere bene Maria De Filippi. Come alcuni sapranno sono pochissime le volte in cui la conduttrice, nei suoi programmi, perde le staffe e solo in rare occasioni ha dovuto riprendere i comportamenti di alcuni protagonisti delle sue trasmissioni. Adesso in un’intervista rilasciata a La Stampa, la De Filippi ha svelato un retroscena inedito, raccontando perché le capita di arrabbiarsi in tv e qual è la prima cosa che fa subito dopo aver perso la calma. Queste le dichiarazioni di Maria, riportate gentilmente da Gossipetv:

“Mi capita di farlo anche nella vita privata. Dopo un minuto però mi passa. Sono così cretina da chiedere scusa anche se ho ragione, per il semplice fatto di avere alzato la voce”.

Anche Maria De Filippi, come tutti, a volte perde la calma e si arrabbia in tv, tuttavia la conduttrice sa sempre intervenire al momento giusto. Nel mentre il pubblico attende già con ansia il ritorno dei programmi della moglie di Maurizio Costanzo, e senza dubbio anche quest’anno le aspettative non saranno deluse. Non resta dunque che attendere settembre per la partenza della nuova stagione televisiva e per il ritorno di Maria in tv.

