Per la prima volta nella storia di Uomini e Donne, Maria De Filippi e la redazione hanno sorpreso un tronista (in questo caso Gianmarco Steri), riservandogli un gesto davvero inaspettato. Ecco quale.

Il gesto di Maria De Filippi per Gianmarco

Questa sera Canale 5 ci ha riservato una serata speciale con la scelta di Gianmarco Steri. Il tronista prima di prendere la sua decisione definitiva tra le due troniste, ci ha tenuto a leggere una lettera a Maria De Filippi e a tutta la redazione. È stato colto alla sprovvista però da un altrettanto gesto inaspettato.

Questo perché proprio Maria De Filippi e tutta la sua squadra di lavoro hanno fatto un gesto MAI successo prima. Hanno scritto tuti insieme una lettera per Gianmarco Steri e hanno avuto modo di leggerla poi in studio. La conduttrice ha così preso la parola e letto quanto segue:

“Solitamente siete voi a spendere parole per noi, stavolta siamo stati noi a farlo per la prima volta. Avrai un sorriso imbarazzato e le guance rosse. Piano piano hai sconfitto la timidezza e farti conoscere per la persona che sei con pregi e difetti. Quando sei saluti sul trono non ci aspettavamo che tante ragazze hanno scritto per te. Sei un ragazzo per bene e senza grilli per la testa”.

Successivamente tra le altre cose, Maria De Filippi ci ha tenuto a dire rivolgendosi al tronista di Uomini e Donne:

“Sei maturato ma oltre a te è servito anche a noi, ci hai trasmesso entusiasmo e ci hai regalato tante emozioni. Sei sempre stato disponibile e cordiale con tutti. Siamo orgogliosi di te. Grazie per il rispetto che hai avuto per tutti noi. Maria, tutti i collaboratori, reparto tecnico e non solo”, ha concluso Maria De Filippi.

Parole queste che hanno commosso ulteriormente tutti, a partire da Gianmarco che come detto ha dichiarato di essere grato e felice per questo bel pensiero da parte della sua “seconda famiglia”.