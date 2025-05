Stasera durante la puntata di Uomini e Donne abbiamo scoperto il contenuto della lettera scritta dal tronista Gianmarco Steri a Maria De Filippi.

Uomini e Donne, la lettera di Gianmarco a Maria

Durante la puntata finale di Uomini e Donne, andata in onda in prima serata su Canale 5 oggi, Gianmarco Steri non ha emozionato il pubblico solo con la sua scelta, ma anche con un gesto sentito e sincero: una lettera scritta di suo pugno, dedicata a Maria De Filippi e a tutto il team che lavora dietro le quinte del programma.

Il tronista, visibilmente commosso, ha voluto prendersi un momento per ringraziare chi ha reso possibile il suo percorso, sottolineando quanto questa esperienza lo abbia cambiato e arricchito: “Qua c’è tanta gente che mi ha conosciuto. Mi sono sentito un principe. Il senso di gratitudine non riesco a spiegarlo. Non me lo sarei mai aspettato”.

In seguito ha letto la lunga lettera in cui ha fatto riferimento alla sua famiglia. “Tutto ciò in cui credevo mi ha segnato così tanto da cambiare il mio spirito. Mi ha portato al disagio e non riconoscermi. Non riuscivo a guardare i miei cari”, ha letto Gianmarco Steri con la voce rotta dall’emozione.

Una lettera toccante che è proseguita e ha ricordato il suo percorso nel programma, in cui è rimasto sorpreso: “Ho trovato persone buone e che mi hanno trasmesso leggerezza. Federico e Chiara, con loro ho pianto e mi hanno compreso. Sono tornato a sentirmi vivo e non sbagliato, ho potuto colmare quel vuoto che mi stava annientando. Non so se uscirò qui con la persona giusta, ma sono consapevole che senza amore non si può vivere. Alla mia famiglia, zia Renata, abbiamo visto. Grazie Maria, grazie Raffaella e grazie a tutti per avere reso tutto questo possibile”.

Le emozionanti parole di Gianmarco… State seguendo la scelta su Canale 5? #UominieDonne pic.twitter.com/d3i3L8RcTU — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 30, 2025

Il messaggio ha colpito profondamente Maria De Filippi, che non ha trattenuto un sorriso affettuoso e un abbraccio caloroso, definito dal pubblico “materno e sincero”. La conduttrice ha voluto rispondere a sua volta ringraziando il tronista di Uomini e Donne per essersi mostrato, senza filtri, in ogni fase del percorso: “Sei stato sincero e hai avuto coraggio. Certo che puoi abbracciarmi. Hai fatto piangere tutti qui. Ora se vuoi ti lascio ballare con la mamma”.

La lettera ha rappresentato un altro momento molto sentito all’interno di questa puntata speciale, ricordando a tutti che Uomini e Donne non è solo un programma di incontri. Può essere visto anche come uno spazio di crescita personale e di confronto umano. E Gianmarco di questo ne è consapevole. Così, per dire addio allo studio che per mesi è stato la sua casa, ha scelto un modo molto speciale.