Il 30 maggio 2025, Uomini e Donne è andato in onda in prima serata su Canale 5 con la scelta di Gianmarco Steri. Dopo un confronto emozionante con entrambe le corteggiatrici, il tronista ha deciso con chi uscire dal programma.

La scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne

È andata in onda eccezionalmente in prima serata su Canale 5 venerdì 30 maggio 2025 l’attesissima scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne. Dopo un lungo e intenso percorso nel celebre dating show di Maria De Filippi, il tronista romano (tra le lacrime) ha finalmente deciso con chi uscire dal programma tra Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato, le due corteggiatrici giunte fino alla fine.

Una serata carica di emozioni, scandita dai tempi classici della scelta ma impreziosita dal contesto serale e da una scenografia romantica. Cristina per l’occasione ha scelto un elegante abito grigio/argento glitterato, mentre Nadia ha optato per un vestito blu, sobrio e raffinato. Entrambe le corteggiatrici erano visibilmente emozionate, consapevoli che la loro avventura stava per volgere al termine in un modo o nell’altro.

Come da tradizione, Gianmarco Steri ha avuto un confronto finale con entrambe prima di svelare la sua decisione. Il primo incontro è stato con Nadia, con la quale il tronista ha condiviso momenti intensi ma anche numerosi alti e bassi.

Nonostante il forte legame, Gianmarco ha spiegato con sincerità di non aver trovato in lei quella stabilità che cercava, comunicandole con un discorso profondo e rispettoso che non sarebbe stata la sua scelta.

A seguire, è stata la volta di Cristina, con cui il rapporto è cresciuto in maniera costante. Con le lacrime agli occhi, Gianmarco le ha confidato di voler proseguire la conoscenza con lei fuori dal programma. Cristina, commossa, ha risposto con un “sì” dolcissimo.

Tra una pioggia di petali rossi, gli applausi del pubblico e l’abbraccio finale, la nuova coppia formata da Gianmarco Steri e Cristina Ferrara ha salutato lo studio di Uomini e Donne pronta a iniziare un nuovo capitolo della loro vita lontano dalle telecamere. Ora non resta che vedere se il loro amore continuerà anche nella quotidianità.