Spettacolo

Nicolò Figini | 5 Maggio 2024

Amici 23

Enrico Brignano ha fatto divertire lo studio intero di Amici 23 con il suo sketch comico che ha coinvolto tutti i presenti. Ecco cos’è successo nel corso del suo intervento.

Lo sketch comico di Enrico Brignano

Come accade ogni settimana anche in questa puntata di Amici 23 abbiamo potuto assistere alla presenza di un ospite musicale e uno comico. Nel primo caso Emma ha portato in studio la sua nuova canzone “Femme Fatale“, mentre nel secondo caso lo sketch è stato a cura di Enrico Brignano.

L’attore romano ha fatto un monologo citando la propria madre e la sua passione per il talent di Maria De Filippi. Proprio a quest’ultima ha anche portato un piatto di cannelloni cucinati dalla sua mamma. Durante tale intermezzo, però, non sono mancate anche delle battute nei confronti dei giudici e dei maestri.

Possiamo prendere ad esempio quelle su Emanuel Lo e il fatto che la madre è innamorata pazza del ballerino. Ha inoltre paragonato Alessandra Celentano a Crudelia DeMon, per poi tirare in ballo anche i propri figli. Ha incolpato simpaticamente Raimondo Todaro di essere la causa del fatto che la figlia continui a improvvisare balli caraibici tutto il giorno. Poi ha rivelato che il figlio crede invece che Malgioglio sia un supereroe.

Questo segmento, così come i guanti di sfida tra i maestri, serve per alleggerire un po’ l’atmosfera e non far pensare agli allievi che stanno partecipando a una gara carica di tensione. Alla fine dello sketch comico Maria De Filippi ha salutato Enrico Brignano e si è potuti proseguire con gli ‘scontri’ tra gli studenti.

