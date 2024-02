Maria De Filippi ricorda Maurizio Costanzo in diretta TV e la voce si spezza per la commozione (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 29 Febbraio 2024

Maria de Filippi

Maria De Filippi è stata ospite de “La TV fa 70“, programma nel quale si sono festeggiati i primi settant’anni di vita della televisione. In questa speciale occasione si è commossa ricordando il marito Maurizio Costanzo.

Maria De Filippi parla di Costanzo

Ieri sera Massimo Giletti su Rai Uno ha condotto la serata evento dedicata ai primi 70 anni della televisione. Tra i tanti ospiti abbiamo potuto vedere Amadeus, Carlo Conti, Angelina Mango, Giorgia, Pippo Baudo e anche Maria De Filippi. Quest’ultima è apparsa in Rai per celebrare questo importante traguardo e il collega l’ha accolta in collegamento con la seguente introduzione:

“Dopo tanti anni c’è solo una certezza: lei è la numero uno della televisione italiana. Poi lei non lo ama, non ama che si dica che è una donna potente. Una donna che sforna decide di ragazzi di talento. Però questa è la realtà”.

Maria De Filippi però si è imbarazzata e ha fatto cenno di no con il capo, in quanto da sempre ha dimostrato una grande modestia. Poi Giletti l’ha definita l’erede di Maurizio Costanzo, esattamente come il giornalista stesso la descrisse diversi anni fa. “Cosa hai ereditato e cosa ti porti dentro di Maurizio?“, le è stato chiesto. Ed è a questo punto che Maria si è emozionata e con voce spezzata ha ricordato il compianto marito:

“No, io… Non mi piace la parola erede e prendo le distanze da questa parola. Io non penso che… Sì, la disse lui però la parola ‘ erede’ ha il presupposto della morte. Io quella la rinnego e quindi non sono erede”.

Ricordiamo che Maria De Filippi è stata anche la protagonista, insieme a Fabio Fazio, di una commovente serata su Canale 5 in ricordo di Maurizio Costanzo. Anche in questo contesto si è emozionata e probabilmente lo farà per sempre ogni volta che dovrà parlare del compagno nonché amore della sua vita.