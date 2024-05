Maria De Filippi ricorda lo storico assistente di studio Piero durante la finale (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 19 Maggio 2024

Amici 23

Nel corso della finale di Amici 23, poco prima della proclamazione della vincitrice Sarah Toscano, Maria De Filippi ha rivolto un pensiero a Piero Sonaglia. Si tratta dello storico assistente della conduttrice, scomparso qualche anno fa. La conduttrice ieri sera ha deciso di ricordarlo pubblicamente con un lungo applauso.

Maria De Filippi ricorda l’assistente Piero

Ieri sera si è tenuta la finale di Amici 23, dove abbiamo visto la vittoria di Sarah Toscano. La giovane cantante è riuscita a superare la concorrenza. Poco prima di questo momento, però Maria De Filippi ha richiamato l’attenzione di uno dei suoi assistenti di studio, Alan. Quest’ultimo ha portato la coppa in studio da consegnare alla vincitrice.

Mentre Alan stava lasciando lo studio, Maria De Filippi l’ha richiamato a sé: “Alan, scusami un secondo. Tramite te volevo ricordare Piero”. Da qui è partito un lungo applauso da parte dello studio, tutto in piedi, di Amici 23. Poco dopo un cenno d’intesa tra la conduttrice e il suo assistente, che è parso commosso. “Scusami se ti ho usato per questo”, ha concluso la De Filippi prima di congedare Alan.

Maria De Filippi ricorda alla finale di #Amici23 il suo storico assistente di studio Piero❤️‍🩹 pic.twitter.com/4JfvzNZRZb — Vento (@Vento_Elios) May 18, 2024

Forse qualcuno tra i meno ferrati si sarà chiesto chi è Piero. Si tratta per la precisione di Piero Sonaglia, lo storico assistente di studio di Maria De Filippi, alla quale la stessa era molto legata. Quest’ultimo purtroppo a causa di un malore ha perso la vita nel 2022. Da quel giorno la presentatrice, in ogni occasione possibile, non manca di fare riferimento a lui e al suo straordinario operato.

Ecco perché ieri, esattamente come accaduto in passate edizioni di Amici, Maria De Filippi ha deciso di rivolgere un pensiero al suo mai dimenticato assistente, Piero Sonaglia. Un gesto questo che ha commosso il pubblico in studio e da casa.