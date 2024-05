Nicholas nei guai! Dedica un pensiero ai finalisti (ma esclude Mida e Dustin)

Spettacolo

Nicolò Figini | 19 Maggio 2024

Amici 23

I fan più attenti di Amici 23 hanno notato che Nicholas Borgogni non si è congratulato con Mida e Dustin tra i finalisti del talent.

Nicholas Borgogni contro Mida e Dustin?

Ieri sera Nicholas Borgogni, uno degli eliminati al Serale di Amici 23 e ballerino molto criticato dalla Celentano, ha fatto i suoi complimenti ai finalisti. Per esempio a Holden ha scritto: “Bella per il maestro. Una persona a cui voglio particolarmente bene. Prenditi tutto! Ci vediamo fuori“. Mentre per Petit ha usato il seguente messaggio: “Fratello mio, che percorso. A presto“.

Ovviamente non sono mancate le congratulazione anche a Sarah, prima di sapere che sarebbe stata la vincitrice, e a Marisol. Alla prima ha detto “Super felice per te. Hai fatto IL percorso“, mentre alla seconda “Brava piccola, ci vediamo presto“. Avete notato qualcosa? All’appello mancano due altri finalisti, ovvero Dustin e Mida.

Del perché Nicholas Borgogni non abbia lasciato un messaggio a Dustin non è ben chiaro, ma sicuramente chi ha guardato il daytime sa che con Mida ci sono stati spesso degli scontri. Tra i più recenti anche quello dovuto a delle critiche che sono state rivolte al cantante a un passo dalla finale, nel momento in cui tutti gli eliminati sono tornati in studio:

“Io penso che sia un grande parac**o. Non mi è piaciuto come si è comportato ultimamente. Fossi stato in casetta probabilmente sarei intervenuto perché non si gioca con i sentimenti altrui. Penso che lui abbia giocato abbastanza”.

Ovviamente Mida gli aveva risposto per le rime anche se Nicholas non aveva potuto replicare a sua volta perché era già uscito dal programma. Fatto sta che il comportamento del ballerino ha fatto storcere il naso a diversi utenti del web, che lo hanno accusato di avere un atteggiamento infantile.

Adesso tutti quanti attendono l’eventuale reazione di Mida, che uscendo dalla scuola di Amici scoprirà tutti gli ultimi sviluppi.