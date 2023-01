NEWS

Nicolò Figini | 15 Gennaio 2023

Amici 22

Cricca, tornato in gara ad Amici 22, ha fatto una battuta a Valeria in seguito alla sua eliminazione

La battuta di Cricca a Valeria di Amici 22

Questa puntata di Amici 22, domenica 15 gennaio 2023, è stata piuttosto dura per alcuni dei concorrenti. A quanto pare a Capodanno è successo qualcosa che la produzione, i professori, Maria De Filippi e gli studenti stessi non hanno ancora mai rivelato. Tutti hanno visto dei video ma nessuno ne parla apertamente. Viene però suggerito che sia avvenuto un qualcosa di molto grave, anche perché diversi sono finiti in sfida e a rischio eliminazione. Tra questi abbiamo visto Tommy Dali, Samu, Maddalena, Wax, NDG e Valeria.

Il primo, per volere di Rudy Zerbi, non ha avuto nemmeno la possibilità di sfidare il ragazzo che era venuto per lui ma è stato direttamente squalificato. Samu, invece, ha visto la sua sfida venire congelata dalla giudice esterna, la quale si prenderà tutta a settimana per decidere del suo destino. Prima ha intenzione di vedere una comparata con lo sfidante. Gli altri si sono salvati tutti fatta eccezione per Valeria.

Per lei, infatti, è entrata una ragazza ma subito dopo ha fatto il suo ingresso anche Cricca. La Cuccarini ha chiesto se sarebbe stato possibile sostituirla con l’ex eliminato. La produzione non ha acconsentito ma tutti i professori sono stati d’accordo nel metterla in sfida contro l’ex studente. Entrambi hanno portato i loro inediti, ma alla fine Cricca ha avuto la meglio ed è potuto tornare a far parte della classe di Amici 22. Poco prima che Maria potesse salutarla, il cantante ha fatto una battuta che ha interdetto la conduttrice e non solo: “Che ti serva da lezione, non sbaglierai più“.

Sempre con il sorriso sulle labbra, però, poi si è diretto verso di lei per abbracciarla aggiungendo: "Faremo un featuring quando finiamo".