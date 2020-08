1 Nel corso di un’intervista Maria De Filippi rivela un aneddoto, che mai era stato raccontato prima, su Emma Marrone

Non è una novità che Maria De Filippi abbia instaurato un’amicizia davvero profonda con Emma Marrone e altri ex concorrenti di Amici. Lei si è sempre messa a disposizione dei giovani che sono passati nel programma e molti di loro le saranno profondamente grati per questo. Però, anche per questioni di rispetto e non creare malumori, non ha mai detto pubblicamente i suoi preferiti nel corso di questi anni di talent. Intanto alla rivista Gente, Maria ha rivelato un aneddoto su Emma Marrone.

Di lei Maria De Filippi già aveva parlato nel numero precedente. In quella circostanza la conduttrice ha confidato di essere stata lei a rivelare a Emma Marrone il flirt tra Stefano e Belen:

“La situazione era tragica. Ormai è lontana, ma al momento fu uno choc per tutti. Nessuno di noi aveva capito. Chiamai Stefano in camerino e gli chiesi: ‘Cosa stai combinando?’. E lui confessò. Non voleva però dirlo a Emma (Marrone, ndr), con la quale era fidanzato. Litigavano, lui a accusava di cose che lei non aveva fatto. Non sapevo davvero come uscirne, perché tutti e tre facevano parte del programma. E così a Emma lo dissi io, fui molto onesta e chiara con lei. Finì come sapete, eppure rimasero tutti a lavorare con me“.

E dopo la prima parte d’intervista pubblicata la scorsa settimana dove la De Filippi si è esposta circa il gossip dell’estate con protagonisti Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ma anche su Antonella Elia e Pietro Delle Piane, il settimanale Gente ha diffuso la seconda parte. Qui Maria De Filippi ha raccontato un aneddoto su Emma Marrone:

«Ti racconto di Emma. Lei non l’ha mai rivelato, ma prima di quest’anno era già stata chiamata diverse volte come giudice di un talent musicale, sia a The Voice sia a X Factor».

Ha svelato Maria De Filippi. Ma non è tutto…