1 Scoop al GF Vip: Maria De Filippi, così come Maurizio Costanzo, sono stati testimoni delle prime nozze di Stefania Orlando

Maria De Filippi questa sera ha fatto una sorpresa non solo a Tommaso Zorzi, ma anche agli altri concorrenti del Grande Fratello Vip. L’amatissima conduttrice si è collegata nella Casa più spiata d’Italia e ha voluto fare un saluto anche agli altri concorrenti, tra essi Stefania Orlando.

Durante un fuori onda Samantha de Grenet ha scambiato quattro chiacchiere con Stefania, riproposta dagli utenti di Twitter: “Io la conosco perché mi chiamò anni fa per partecipare ad un Uomini e Donne, Stefy tu la conosci?”. A qual punto la rivelazione della Orlando che ha commentato: “Sì, mi ha fatto da testimone di nozze al primo matrimonio”.

Qui Stefania Orlando fa riferimento alle prime nozze con l’attore Andrea Roncato, avvenuto nel 1997 e conclusosi due anni più tardi nel 1999. Ma ecco alcuni commenti dei fan del programma…

SDG: “Io la conosco perché mi chiamò anni fa per partecipare ad un Uomini e Donne, Stefy tu la conosci?”

Stefania: “si mi ha fatto da testimone di nozze al primo matrimonio”

✈️✈️✈️✈️

#gfvip pic.twitter.com/wHwPNZCXXs — gossippandosultrash (@ilmegliodelgoss) December 28, 2020

Lo scoop, come potete ben vedere, ha fatto il giro del web e tanti fan del programma hanno commentato con entusiasmo la notizia che vede Maria De Filippi testimone di nozze di Stefania Orlando.

Ma Maurizio Costanzo testimone al primo matrimonio di Stefania Orlando, questa donna è iconica. Facciamo uno speciale in prima serata sui matrimoni di Stefania Orlando.#GFVIP — auro ✨chic✨ baci stellari (@darveyfeels_) December 28, 2020

A dire il vero a parlare di questo è stato proprio Maurizio Costanzo durante una puntata della sua trasmissione, il Costanzo Show il 25 novembre 2020 (che potete trovare qui). Qui il conduttore ha rivelato: “Sì, sono stato compare d’anello del primo matrimonio di Andrea Roncato”.

Insomma questa sera, per chi si fosse perso questo scoop, abbiamo scoperto come una delle coppie più amate della TV come Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sia stata testimone di nozze di Andrea Roncato (il conduttore) e di Stefania Orlando (la presentatrice).