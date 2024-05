Terra Amara anticipazioni 24 maggio: la scoperta di Zuleyha, si mette male per Cokan

NEWS

Andrea Sanna | 24 Maggio 2024

Terra Amara

Stasera va in onda la penultima puntata di Terra Amara: ecco le anticipazioni del 24 maggio della soap turca: puntate e streaming

Se in seconda serata va in onda un nuovo appuntamento di Endless love, prima c’è un’altra imperdibile puntata di Terra Amara. Ecco tutte le anticipazioni.

Anticipazioni Terra Amara 24 maggio

A seguito della scorsa toccante e dolorosa puntata, dovuta alla morte di Hakan, cosa succederà nel nuovo appuntamento con Terra Amara? Qui a seguire tutti i dettagli.

Iniziamo da Gulsum, che pare molto arrabbiata con Gaffur. Crede che lui l’abbia presa in giro. In realtà c’è stato un malinteso che non ha permesso ai due di incontrarsi.

Durante il colloquio con l’avvocato, Zuleyha scopre che il marito Hakan le ha lasciato in eredità una fortuna piuttosto cospicua. Per questo decide di investirli sul futuro degli abitanti di Cukurova. Alla città dona tutto il patrimonio ereditato.

Come procedono le anticipazioni di Terra Amara? Viene chiuso dopo un’ispezione il ristorante di Colak. Lui è certo che dietro ci sia Lutfiye, per questo ordina a Cevat di svitare i bulloni delle ruote della sua macchina. Grazie alla scorta e al suggerimento di Fikret, Lutfiye scopre l’intenzione di Colak di ucciderla. Gli agenti della scorta sorprendono Cevat e quest’ultimo decide di confessare. Per questo Colak viene arrestato.

Nel mentre Abdulkadir, Vahap e Betul scappano e sono diretti in Siria. Grazie a dei passaporti falsi, superano il confine. Nel mentre Fikret acquista l’anello di fidanzamento per Zeynep, ma prima di fare questo passo così importante, gli rivela il suo passato.

Quando e a che ora va in onda Terra Amara

Se la domanda che vi state ponendo è quando e a che ora va in onda Terra Amara su Canale 5, vi diamo la risposta.

L’episodio viene trasmesso in prima serata su Canale 5 fine del mese, con l’ultima puntata. L’orario previsto è alle ore 21:35. Successivamente verrà trasmesso Endless Love.

Ricordiamo anche che per recuperare i vecchi episodi di Terra Amara è possibile seguire le puntate su Rete 4 alle 19:45.

Dove vederlo in TV e streaming

Le puntate di Terra Amara dove sono visibili in TV e streaming? Canale 5 e Mediaset Infinity, sito o app, sono le fonti che permettono di poter seguire la serie TV turca.

Grazie all’app o il sito c’è modo di recuperare le puntate anche in un secondo istante, se necessario.

Le prossime anticipazioni ci riveleranno i nuovi retroscena di Terra Amara, non perdetele!