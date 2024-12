Continuano le incomprensioni tra Pamela Petrarolo e Maria Monsè. L’ex Non è la Rai così nelle ultime ore si è scagliata duramente contro la showgirl.

Lo sfogo di Pamela Petrarolo

Nonostante le festività natalizie, non mancano le tensioni all’interno della casa del Grande Fratello. Solo pochi giorni fa a varcare la porta rossa, come sappiamo, sono state Maria Monsè e sua figlia Perla Maria. La showgirl tuttavia di recente ha avuto delle incomprensioni con le Non è la Rai e nelle ultime ore proprio Pamela Petrarolo si è scagliata contro la neo gieffina. Il duo è infatti ancora indispettito da alcuni atteggiamenti della Monsè e così in un momento di sfogo l’ex naufraga de L‘Isola dei Famosi ha affermato su tutte le furie:

“Vuole prendersi il consenso degli altri andando a parlare male di noi. Stai fuori come un balcone. Ma che esempio dai a tua figlia? Qui parliamo delle basi. Tua figlia vede che vai da tutti dentro la casa a chiacchierare di noi”.

LEGGI ANCHE: Fedez potrebbe aver fatto uno spoiler sul duetto a Sanremo 2025

Ma non è finita qui. Proseguendo il suo sfogo contro Maria Monsè, Pamela Petrarolo ha aggiunto: “Pensi che tutta la casa sia interessata a sto teatrino? Ma non hai niente da fare? Fatti una vita, continua a fare i TikTok”. Infine, ancora furiosa, la gieffina ha concluso dichiarando: “Prima di parlare di noi si deve sciacquare la bocca con l’acido muriatico”.

Insomma pare evidente che tra le Non è la Rai e Maria non ci sia un buon feeling e il pubblico si chiede se nelle prossime ore arriverà un confronto di chiarimento. La Monsè e sua figlia nel mentre sono finite al televoto settimanale e solo domani sera, nel corso della nuova diretta del Grande Fratello, scopriremo quale sarà il loro destino. Appuntamento dunque su Canale 5, naturalmente alle 21:30, per scoprire cosa succederà ai protagonisti di questa edizione del reality show.