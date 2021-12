L’eliminat del 13 dicembre 2021 è Maria Monsè

Una nuova puntata del Grande Fratello Vip ha avuto inizio e si è cominciato a parlare con il triangolo che vede al centro Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge. Alfonso ha anche dato la sua opinione in merito. In contemporanea però abbiamo visto chi tra Gianamaria, Maria Monsè, Miriana, Sophie, Francesca e Carmen Russo a salvarsi dal televoto è stata la Trevisan. Un momento carico di tensione che prosegue. Nessuno vorrebbe uscire. La seconda persona a salvarsi, poi, è stato Antinolfi. Signorini gli ha detto: “Credo tu ti possa sentire uno dei grandi protagonisti di questo Grande Fratello Vip. Piaci al pubblico, bravo“.

Dopo un attimo di pubblicità, quindi, il conduttore è tornato a parlare con le concorrenti rimaste. A salvarsi per terza è proprio la Cipriani. La quarta, invece, Carmen. “Per l’ennesima volta brava“, ha affermato Alfonso. Ne rimangono solo due. Ma prima di scoprire quale dovrà andare in studio da Signorini e dagli altri ex gieffini si è tornati a parlare di Maria contro diversi inquilini della Casa. Parentesi, poi, anche sulla volontà espressa da Katia di volersi sposare con un uomo misterioso del quale è innamorata.

Torniamo all’eliminazione. A dover abbandonare la casa del Grande Fratello è stata Maria Monsè. Ma andiamo subito a vedere le percentuali del televoto. La Codegoni ha ricevuto il 23% dei voti dal pubblico a casa. Miriana il 19%, Gianmaria è stato salvato dal 16%, Carmen dal 15%, Francesca dal 14% e, infine, la Monsé è dovuta uscire con solo il 13% delle preferenze. Non ci resta, ora che scoprire come andranno le nuove nomination di questa sera.

