Ex naufraga contro Soleil Sorge

Soleil Sorge è tra le concorrenti più discusse, amate ma anche criticate di questa edizione del Grande Fratello Vip. Un’ex naufraga de L’Isola dei Famosi (ha partecipato alla medesima edizione di Miriana Trevisan), parliamo di Viviana Bazzani, si è scagliata contro di lei sui social.

Su TikTok Viviana ha avuto modo di commentare i vari episodi che hanno coinvolto i concorrenti di questa edizione e arrivato il turno di Soleil Sorge non ha riservato belle parole. Stando a quanto spiegato dalla Bazzani, l’influencer sarebbe stata davvero allontanata da un ristorante, come rivelato da Sophie ed ha aggiunto che non sarebbe stata la prima volta spiegando altri dettagli:

“Voglio raccontarvi alcune cose che non sapete di Soleil. Innanzitutto a Milano non è assolutamente amata… quello che dice Sophie che lei è stata allontanata da un ristorante è verissimo. Non da uno ma da diversi ristoranti… quando arriva nelle feste e nei party lei è solita offendere e umiliare, in particolare le donne. Una volta è capitato anche con una festeggiata, lei è solita fare così, non è un personaggio”, ha detto parlando di Soleil Sorge.

A seguire sempre Viviana Bazzani ha aggiunto che nemmeno gli abitanti del condominio di Soleil Sorge la amano particolarmente: “Addirittura tempo fa ha lasciato un appartamento e vi assicuro che in quel condominio, quando lei se n’è andata, non solo c’è stata la ola di tutti i condomini, ma hanno fatto pure il trenino per le scale. Vi ho detto tutto. Credo che adesso vada bene per gli autori del Grande Fratello Vip perché la sfruttano e la utilizzano come gli pare perché lei ci gode nel far soffrire le persone ma dopodiché… ciao Soleil!”.

Questo il video di Viviana Bazzani contro Soleil Sorge.

Scusate ma mi sto pisciando sotto per i vicini di Soleil che hanno fatto il trenino quando lei se n'è andata.#GFVIP pic.twitter.com/LbX8mHuWku — 💮 (@Ninininj2) December 12, 2021

Questo è ciò che ha detto Viviana Bazzani sui social! Ovviamente quando uscirà dalla Casa Soleil Sorge avrà sicuramente modo di replicare. E semmai volesse contattare Novella2000.it per una rettifica e spiegare la sua versione dei fatti, noi le daremo la possibilità di farlo.

