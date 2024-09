Perla Maria, la figlia di Maria Monsè, compie 18 anni: sui social arriva la bellissima dedica dell’attrice e per l’occasione non manca una strepitosa festa.

La figlia di Maria Monsè festeggia 18 anni

Chi conosce Maria Monsè sa bene che da sempre è legatissima alla figlia Perla Maria. Le due nel corso del tempo si sono mostrate sui social complici e affiatate, facendo intendere di avere un legame speciale, che non si è mai spezzato. Proprio in queste settimane nel mentre è arrivata un’emozione speciale per l’ex Vippona del Grande Fratello Vip. Perla Maria ha infatti compiuto 18 anni e per l’occasione non sono mancati i festeggiamenti. Lo scorso agosto infatti a Olbia la figlia della Monsè ha spento per la prima volta le candeline insieme ai suoi genitori. Maria come se non bastasse sui social ha scritto una bellissima dedica per Perla, affermando:

“Benvenuta nell’età adulta mia principessa, anzi mia reginetta. I 18 anni sono un traguardo importante, un momento di grandi sogni e nuove avventure. Che tu possa realizzare tutto ciò che desideri, affrontare il futuro con il coraggio e la determinazione che ti caratterizzano. Goditi ogni momento di questa nuova fase della tua vita perché è solo l’inizio di un viaggio fantastico. Come ti dico sempre sei il mio amore infinito, il dono più grande che la vita mi abbia regalato”.

Ma non è finita qui. Dopo un primo party, qualche giorno fa si è tenuta una seconda festa di compleanno, alla presenza di tutti gli amici di Perla Maria. I momenti più belli della serata sono stati anche pubblicati sui social di Maria Monsè, che ha voluto condividere con il pubblico i momenti più belli di questo importante e speciale evento.

Non resta dunque che fare i nostri più sinceri auguri a Perla Maria, che è entrata ufficialmente nell’età adulta.