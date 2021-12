Sono trascorsi solo pochi giorni da quando Maria Monsè ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 6, tuttavia sembrerebbe che l’attrice sia già finita al centro delle polemiche. Diversi concorrenti infatti sembrerebbero non avere affinità con la nuova inquilina, in particolare Sophie Codegoni. Solo qualche ora fa infatti tra le due c’è stato un duro scontro, e l’ex tronista ha speso delle dure parole per la Monsè. Ieri sera così nel corso della diretta è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato.

Nel corso delle nomination infatti Francesca Cipriani ha votato proprio Sophie, non avendo trovato piacevoli le sue frasi su Maria Monsé. A quel punto, a sorpresa, la Codegoni ha fatto delle rivelazioni inedite, svelando come l’attrice le abbia fatto delle durissime accuse. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Biccy:

“Non è vero che ho escluso Maria Monsè perché è nuova. Non accetto però che mi si dica che voglio escludere qualcuno a priori, perché so cosa vuol dire essere esclusi. Anzi, spero sempre che entrino persone nuove che mettano energia e carica in questa casa. Se io sono arrivata al punto di non avere un rapporto con lei è perché Maria per creare nuove amicizie ha cercato di rovinare quelle che già c’erano qui dentro. Andava in giro a dire che io sono una falsa e che dovevano tutti allontanarsi da me. Poi ha detto una cosa grave che non mi è andata giù. L’altro giorno ha dichiarato che io le metto un profumo nel comodino per farle ammalare i polmoni. Dopo una frase del genere non posso stimarla. Lei pensa che io voglia farla ammalare e ritengo che sia una cosa gravissima. Quindi sì, adesso la escludo, ma non perché nuova, ma per queste affermazioni”.