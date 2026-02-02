Scompare a 78 anni l’iconica psicoterapeuta Maria Rita Parsi che ha dedicato la vita alla tutela dell’infanzia tra impegno clinico e incarichi all’ONU

Il mondo della cultura piange oggi una perdita dolorosa. La notizia che Maria Rita Parsi è morta all’età di 78 anni ha scosso profondamente l’opinione pubblica. La celebre psicoterapeuta, non è stata soltanto una professionista stimata. Al contrario, è stata una vera pioniera nella protezione dei minori. Ha dedicato ogni sua energia alla difesa dei diritti dei più piccoli. Attraverso i suoi libri e la televisione, Maria Rita Parsi ha spiegato la mente umana a milioni di persone. Inoltre, è diventata un punto di riferimento fondamentale per migliaia di genitori. La sua carriera è stata una missione civile che l’ha portata fino ai vertici internazionali.

L’impegno di Maria Rita Parsi tra la Fondazione e le Nazioni Unite

Il percorso di Maria Rita Parsi ha raggiunto i livelli più alti della diplomazia mondiale. Infatti, è stata eletta nel Comitato ONU sui diritti del fanciullo con grande merito. Oltre a questo incarico, la sua forza si è manifestata nella Fondazione Movimento Bambino. In questa realtà, ha trasformato la teoria in aiuti concreti contro l’esclusione sociale. Fino ai suoi ultimi giorni, Maria Rita Parsi ha lavorato con il Ministero del Lavoro per la Child Guarantee. Questo dimostra una vitalità incredibile e un amore totale verso i giovani. Per questo motivo, la sua figura resta un esempio di dedizione assoluta per tutto il Paese.

Il lascito di Maria Rita Parsi per le nuove generazioni di esperti

L’eredità di Maria Rita Parsi vive ancora oggi nelle leggi e nei monitoraggi nazionali. Ogni sua consulenza per il Tribunale di Roma metteva sempre il bambino al centro di tutto. Inoltre, come docente, ha formato moltissimi esperti lasciando un segno indelebile nella pedagogia moderna. La sua morte priva l’Italia di una voce molto autorevole. Tuttavia, il suo esempio guiderà chiunque creda nella protezione dell’infanzia. Proteggere i piccoli significa infatti costruire una società più giusta. Maria Rita Parsi rimarrà per sempre nella storia della psicologia italiana come la donna che dava voce a chi non poteva parlare.

