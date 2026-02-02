Ospite a Verissimo, Samira Lui ha parlato del fidanzato Luigi, al quale è ormai legata da otto anni. La showgirl ha anche commentato le voci in merito alle possibili nozze.

Parla Samira Lui

Ieri pomeriggio ad arrivare ospite a Verissimo è stata Samira Lui. La showgirl, che al momento è una delle protagoniste del piccolo schermo, si è così raccontata senza filtri in una lunga chiacchierata con Silvia Toffanin, affrontando diversi argomenti. Non è mancato, naturalmente, il capitolo legato alla sua vita privata e sentimentale, che procede a gonfie vele. Non tutti sanno infatti che da ben otto anni, Samira è legata a Luigi. Proprio nel salotto televisivo di Canale 5 così la Lui ha voluto spendere bellissime dichiarazioni per il suo fidanzato e in merito ha affermato:

«Siamo insieme da otto anni. Sembra ieri che l’ho conosciuto. Sono stati anni di crescita. Quando ho iniziato a credere nel mio sogno, lui era con me. È il mio primo fan. Ogni mattina mi dà la carica e questo è un grande stimolo».

Ma non è finita qui. Samira Lui ha anche parlato delle possibili nozze con Luigi. A riguardo la showgirl ha dichiarato senza peli sulla lingua:

«Si era parlato di matrimonio, ma è una fake news. Non ci sono state proposte, almeno non ancora. Credo che arriverà anche quel momento. Sono convinta che sia la persona giusta, è l’uomo della mia vita, la persona con cui costruire una famiglia».

Le parole per Gerry Scotti

Oltre a parlare del fidanzato Luigi, Samira Lui non poteva non menzionare Gerry Scotti. Sera dopo sera, ormai da mesi, i due lavorano fianco a fianco e con La Ruota della Fortuna entrano nelle case di milioni di italiani. Parlando del rapporto con il conduttore, la showgirl ha così affermato:

«A Gerry Scotti posso solo dire grazie. È un mito prima come persona e poi come professionista. C’è un rapporto di stima e di amicizia. Ridiamo, ci divertiamo ed è la cosa più bella che si possa ottenere. È raro lavorare in un contesto in cui ci si diverte anche. A volte mi devo tirare un po’ di pizzicotti per ricordarmi che lavoro davvero con Gerry Scotti. Delle volte mi fermo e realizzo che è tutto vero».

