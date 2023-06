NEWS

Nicolò Figini | 27 Giugno 2023

Nuove critiche per Maria Sofia Federico

Pochi giorni fa il professore Maggi, insegnante de Il Collegio, aveva parlato di Maria Sofia Federico e del percorso che ha scelto per la propria vita. Ha affermato di augurarle ogni bene, ma la vede come un corpo estraneo all’interno di un mondo che non le appartiene:

“Ha voluto sposare una causa pur avendo vissuto in quell’ambiente sempre a livello amatoriale e mai come professionista, senza adeguata preparazione. Se da un lato questo le fa onore, io penso anche che non abbia gli strumenti per portare avanti la causa in maniera credibile.

[…] In quanto corpo estraneo, in quanto attrice amatoriale, non credo che nell’ambiente professionistico delle sex worker lei sia accolta molto bene”.

In queste ore, inoltre, un altro prof del reality ha voluto dire la sua su Maria Sofia Federico. Si tratta di Andrea Zilli, prof della settima edizione del programma. Il docente ha parlato di allarme sociale e ha definito l’obiettivo di Maria Sofia “imbarazzante, ridicolo e da condannare“. Poi ha proseguito:

“Penso che si siano molte ragioni per parlare di allarme social. La pornografia rappresenta sempre una degenerazione, a ogni livello di età. Il piacere è presentato in funzione dell’annientamento della donna, il cui ruolo è ridotto a un oggetto. […]

Lasciare che ogni responsabilità ricada solo sui genitori significa non tenere conto dei limiti che questo comporta. Spesso è proprio la loro assenza a trasformare un problema privato in un’emergenza pubblica. Domandiamoci se non sia possibile fare qualcosa in più per porre freni e proteggere i minori”.

Questo quanto scritto dal professore su Maria Sofia Federico in una mail inviata a Isa e Chia. Seguiteci per altre news.