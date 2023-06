NEWS

Debora Parigi | 24 Giugno 2023

Nell’Accademia di Siffredi Maria Sofia Federico è veramente pronta a tutto

Continuano le avventura di Maria Sofia Federico nell’Accademia del porno di Rocco Siffredi. Grazie ai contenuti che escono su TikTok, possiamo vedere quello che accade in questa scuola e in particolare tutte le dichiarazioni dell’ex collegiale. Presentandosi alla classe, aveva parlato di come si sia approcciata al porno:

“Io ho iniziato perché fin da quando ero piccola ho mostrato una natura molto istrionica. Provavo piacere nel farmi vedere. Mi ricordo, da disagiata quale sono, che calavo le mutande davanti a tutta la classe. Poi ho iniziato a interessarmi al sex work dal punto di vista politico e filosofico. Purtroppo le persone hanno tantissimi pregiudizi ed è per smentirli. La mia mistress mi dice che sono una “brat” del ca**o. Che insulto per farmi trattare male”.

Successivamente aveva raccontato del fatto che le piace fare la schiava: “Io sono qui perché sono una schiava di me*da, l’ho detto fin dall’inizio. Sono nata per questo ruolo. Sì, schiava di me*da. Perché è bello, è degradante“. Adesso ha rilasciato una nuova dichiarazione e cioè l’essere pronta a fare anche esperienze estreme.

Come si vede nel video qui sopra, Rocco Siffredi chiede, un po’ a provocazione, a Maria Sofia Federico se fosse disposta a fare un’esperienza estrema con uno dei master presenti. E lei risponde di sì, davvero sicurissima. Dopo aggiunge che semmai deve avere il permesso della sua misterss. E conclude dicendo: “Magari la tradisco, torno a casa e me le dà ancora più forte per punizione”.

Vedremo se Rocco Siffredi le troverà davvero qualche esperienza estrema da fare, sempre che appunto la sua misterss accetti che faccia certe cose con un’altra persona.