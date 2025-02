Maria Teresa ha insinuato che Helena abbia avuto un avvicinamento iniziale con Zeudi, dando vita ad una ship, per emulare quanto accaduto a Dayane Mello durante il suo Grande Fratello.

Le accuse di Maria Teresa a Helena

Durante la puntata di Grande Fratello andata in onda questa sera, c’è stato l’ennesimo scontro tra Zeudi e Helena, che nel corso della settimana non se le sono mandate a dire.

Un ruolo di rilievo nelle ultime dinamiche tra le due lo ha avuto in particolare Maria Teresa. Una sera, parlando a tavola con lei e qualche altro inquilino della sua esperienza durante il GF Vip 5, ha ricordato della “ship” nata tra Dayane e Rosalinda.

Sentendo quel racconto, che a quanto pare era sfuggito a Zeudi, non avendo seguito quell’edizione di Grande Fratello, l’ha messa sull’attenti e ha iniziato ad insinuarsi in lei il dubbio che Helena potesse aver fatto lo stesso per il gioco.

Questo si è rivelato essere un po’ anche il pensiero della stessa Maria Teresa, che durante un confessionale ha approfondito la propria visione, dopo aver precedentemente dichiarato proprio a Zeudi di vedere Helena come una giocatrice.

“Forse a Helena è balenata l’idea di fare questa ship come fece Dayane con Adua, per creare delle tensioni di gioco.“

Queste le parole della Ruta. L’argomento è emerso proprio durante il confronto in puntata sopracitato e Helena ha ulteriormente chiarito la propria posizione, ribadendo di non volere più alcun rapporto con Zeudi e di non aver assolutamente emulato nessuno nel suo percorso in casa.

“Io qui sto vivendo il mio percorso. Non c’è strategia Maria Teresa.”

Così ha concluso Helena, aggiungendo di trovare assurdo il ragionamento di Maria Teresa.