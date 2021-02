1 Il filtro di Maria Teresa Ruta

Ormai sappiamo bene che senza alcun dubbio Maria Teresa Ruta è una delle concorrenti più forti e amate del Grande Fratello Vip 5. Nel corso della sua partecipazione al reality però la conduttrice ha infranto ogni record, finendo in nomination per ben 22 volte, superando ogni televoto. Anche nel corso dell’ultima diretta la Ruta è stata nuovamente nominata, e stavolta si scontrerà con Andrea Zenga e con Samantha de Grenet.

Lo staff della Ruta nel mentre per “festeggiare” con ironia questo traguardo ha deciso di creare un filtro Instagram proprio dedicato alla conduttrice, dal nome “Nomino Maria Teresa”! Con questo effetto speciale i fan della presentatrice, e non solo, potranno divertirsi a loro volta a votare la gieffina, dando motivazioni simpatiche. Questo quanto si legge sui social della Ruta in merito al filtro Instagram:

“Non volevamo lasciarvi soltanto spettatori. Da oggi potrete anche voi nominare Maria Teresa con il nuovo filtro appena realizzato. Divertitevi a trovare i motivi più bizzarri, giusti, sbagliati per nominare Maria Teresa. Aspettiamo i vostri video con tag. È solo un gioco, specifichiamo che le vostre nomination non avranno effetto sul reality (sempre meglio dirlo)”.

In piena venerazione del smm di MTR su Instagram che fornisce il filtro "Nomino Maria Teresa" ✈✈#gfvip pic.twitter.com/dLcialVgD2 — Battitrice Libera SAVING MTR (@rainbow20202020) February 9, 2021

Il filtro Instagram creato dallo staff di Maria Teresa Ruta sta naturalmente già facendo discutere il web, e senza dubbio nelle prossime ore gli utenti si divertiranno a postare numerosi video ironici. Anche voi non vedete l’ora di provare questo simpatico filtro?