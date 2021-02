2 Quante nomination ha superato Maria Teresa Ruta?

Intorno al numero di nomination vinte da Maria Teresa Ruta si è creato un vero e proprio misunderstanding che dura da settimane. Per questo motivo abbiamo deciso di fare chiarezza, dati alla mano. La bionda conduttrice, plurinominata del Grande Fratello Vip 5, è finita più volte al televoto riuscendo ad ottenere un suo personale record. Più volte nel reality si è parlato del numero di volte che la Ruta ha passato indenne il giudizio del pubblico.

Negli ultimi giorni si è detto che, con quella di ieri, Maria Teresa è finita per 22 volte in nomination. Lei stessa ha creato in settimana una t-shirt speciale con il numero 22 dipinto sopra che ha indossato nel momento della sua definitiva eliminazione. Eppure non è esattamente così. Nonostante il grande supporto del pubblico, la Ruta è finita al televoto per un numero inferiore a quello riportato ovunque. Dando un’occhiata a Wikipedia, risulta che Maria Teresa sia stata nominata 17 volte.

Di questi 17 televoti però, Maria Teresa Ruta è risultata vincente “solo” a 15. Oltre all’esito scioccante di ieri, che l’ha vista sconfitta a poche settimane dalla finale, la conduttrice è stata infatti la meno votata anche in un televoto non eliminatorio che la vedeva contrapposta a Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli qualche settimana fa. La Ruta ha invece affrontato solo una volta in “tandem” con sua figlia Guenda Goria il giudizio del pubblico. Un percorso sempre in salita per una delle protagoniste assolute di questa edizione, che si è davvero sudata la sua permanenza nella casa.

Sui social intanto si è animata la protesta di molte persone sconvolte dal risultato del televoto e convinti che Maria Teresa avrebbe guadagnato un posto in finale. A punire la Ruta, secondo molti, sono state le sue recenti dichiarazioni in merito alla presunta storia con Francesco Baccini che è stata negata dal diretto interessato.

Le news sul mondo del Grande Fratello Vip non sono finite qui